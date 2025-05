Pabllo Vittar vai abrir show de Lady Gaga em Copacabana, diz jornalista

Pabllo Vittar vai se apresentar em Copacabana, no Rio, antes do show de Lady Gaga, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O que aconteceu

Em vez de cantar suas próprias músicas, Pabllo Vittar vai fazer um set de DJ antes do show.

Cantora lançou seu projeto de DJ neste ano. Em abril, ela fez o lançamento do "Club Vittar" em São Paulo e no Rio.

Antes das duas, outro DJ vai se apresentar. O primeiro set começa às 17h30, e o nome do DJ não foi divulgado.

Representantes de Pabllo Vittar e da organização do show foram procurados por Splash para confirmar a informação. Este texto será atualizado quando houver resposta.

Pabllo também fez uma participação especial no show da rainha do pop em Copacabana. As duas fizeram uma homenagem à cultura brasileira, vestidas com camisas da seleção e dançando ao som de baterias de escola de samba.