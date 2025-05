'O medo nos mantém em silêncio', diz Blake Lively sobre Justin Baldoni

Blake Lively, 37, voltou a falar sobre o caso envolvendo Justin Baldoni, 41. Atriz acusou o diretor de assédio sexual e tentativa de destruir sua reputação após as gravações do filme "É Assim que Acaba" (2024). Denúncia foi formalizada e será avaliada pela Justiça.

O medo é intencional, é o que nos mantém em silêncio. Mas também reconheço que muitas pessoas não têm a oportunidade de falar, então me sinto sortudo por conseguir.

Blake Lively

"Último ano foi muito intenso", disse atriz em entrevista ao programa Late Night With Seth Meyers. Declarações foram antecipadas pelo portal Page Six, que afirma ter conversado com uma pessoa presente na plateia. Conteúdo será divulgado oficialmente na emissora estadunidense NBC durante a próxima quinta-feira.

Ela destacou ter passado por "altos e baixos" após a denúncia. Vejo tantas mulheres por aí com medo de falar, especialmente agora, com medo de compartilhar suas experiências", analisou a artista.

No processo que move contra Blake Lively, Baldoni alegou que a atriz tentou assumir uma quantidade de controle criativo que não correspondia a posição de produtora. Entre as alegações, ele incluiu um episódio com a cantora Taylor Swift, que teria sido usada para influenciar as mudanças que Blake queria no filme.