Nômade Festival celebra a música nacional com 20 atrações no Villa-Lobos

Ney Matogrosso, Daniela Mercury, BaianaSystem, Silva e mais 16 atrações dão motivos para o destino musical do fim de semana em São Paulo ser o Parque Villa-Lobos. Neste sábado (3) e domingo (4), o local sedia a sexta edição do Nômade Festival.

O que vai acontecer?

Com 'uma celebração da música nacional' como mensagem, o Nômade reúne cantores, bandas e DJs em dois palcos, nos dois dias. A programação começa sempre às 13h.

No sábado, no palco principal, que leva o nome do festival, a DJ Luísa Viscardi abre a programação. Simultaneamente, Dusergipe toca no mesmo horário e depois faz outro set às 17h30, no Palco Bosque.

Ney Matogrosso é o headliner do primeiro dia. Antes dele, no palco Nômade, se apresentam Ebony (13h), Jota,pê (14h30), Helena Serena (16h), Os Garotin (17h30) e Daniela Mercury (19h).

No domingo, o BaianaSystem é a principal atração. O segundo dia do Nômade tem ainda, por ordem de apresentação, Coletiva Cesta, Tutu Moraes, Yago Oproprio, Rachel Reis, Nanni Rios, Silva, Flor, João Gomes e Alcione.

Em 2025, o festival apresenta novidades como o Bosque Nômade, uma área de descanso com bancadas e banquetas para alimentação e repouso. O evento também inicia uma campanha social para arrecadação de absorventes, em parceria com a ONG Fluxo Sem Tabu.

O guitarrista Thobbe Englund e o baixista Pär Sundström, do Sabaton Imagem: Scott Legato/Getty Images

Quais outros festivais vão rolar?

De sexta a domingo, bandas e músicos como Sabaton, Avantasia, Saxon, Blind Guardian e Glenn Hughes tocam no Bangers Open Air, em São Paulo, no Memorial da América Latina.

No sábado, em Florianópolis, Zeca Pagodinho, Mano Brown e Sandra Sá, entre outros, se apresentam na noite de encerramento do Arvo Festival.

Dois megafestivais de música eletrônica também são opções no período. Na sexta e no sábado, o Time Warp reúne atrações como Sven Vath, Âme Live e DJ Tennis no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Alguns dos DJs do lineup do Time Warp tocam também no sábado, no Warung Day, em Curitiba, caso de Vintage Culture e DJ Tennis. Com a programação dividida entre a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, o festival tem ainda nomes como Hernan Cattaneo, Nina Kraviz e Bhaskar.

Lady Gaga apresenta o show do novo disco no Rio Imagem: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella

Rumo à praia

Já em número de espectadores o principal evento do fim de semana é o esperado show gratuito de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado. A diva pop é a segunda atração do projeto "Todo Mundo no Rio", iniciado com o show de Madonna, no mesmo formato e local, em 2024.

A apresentação de Gaga terá transmissão nos canais Globo e Multishow, porém com um atraso de dez minutos, a pedido da cantora.

Veja tudo que tem

Sexta

The Driver Era - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Escalandrum - Sesc Santos (Santos - SP)

João Gomes, Nadson O Ferinha e Hugo & Guilherme - Uzna (Sorocaba - SP)

Demônios da Garoa - Teatro Marista (Ponta Grossa - PR)

Fat Family - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre)

Sexta e sábado

Time Warp (Azya, DJ Tennis B2B Marcel Dettmann, Funk Tribu, Honey Dijon, Indira Paganotto, Kerri Chandler, Ki/Ki, Lovefoxy, Mochakk B2B Tiga, Nora, Paulete Lindacelva e Tessuto B2B Anada na sexta; Âme Live B2B Trikk, Etcetera, Fatima Yamaha, Gabrielle Kwarteng, Joseph Capriati B2B Vintage Culture, Kobosil, Millos Kaiser, Nina Kraviz, Patrice Bäumel, Pedro Gariani B2B Dioun e Sven Vath no sábado) - Vale do Anhangabaú (São Paulo)

Barretos Motorcycles 2025 (Ratto, Léo Maia e Pedro Henrique e Gael na sexta; Reisan, Ventania e Os Paralamas do Sucesso no sábado) - Parque do Peão (Barretos- SP)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Teatro Guaíra (Curitiba)

Sexta, sábado e domingo

Bangers Open Air (Glenn Hughes, Doro, Pretty Maids, Armored Saint, Dogma e Kissin' Dynamite na sexta; Sabaton, Powerwolf, Saxon, Kamelot, Lacrimosa, Sonata Arctica e outros no sábado; Avantasia, W.A.S.P., Blind Guardian, Kerry King, Kamelot, Destruction e outros no domingo) - Memorial da América Latina (São Paulo)

Circuito Sesc Jazz & Blues (Dudu Lima & Victor Biglione, Rodrigo Suricato Blues Rock Experience, Tamara Peterson & Prado Brothers Band; e Banzeiro na sexta; Victor Bertrami Trio, J J Thames & Prado Brothers Band, Banda Black Rio e Kilômetro 50 no sábado; Orquestra Voadora, Bomfim Rodriguez e Juancho Huenulef Trio no domingo) - palcos armados em Búzios (RJ) - Grátis

Sábado

Lady Gaga - praia de Copacabana (Rio de Janeiro) - grátis

Friburgo Rock Festival (Jeff Scott Soto, Eric Martin, Edu Falaschi, Tim Ripper Owens, Korzus e outros) - Country Clube (Nova Friburgo - RJ)

Violeta de Outono - show dos 20 anos do álbum 'Ilhas' - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Festival Repique (Menos é Mais, Gloria Groove, Dilsinho e outros) - Sambódromo (Paulínia - SP)

Escalandrum - Vermelhos (Ilha Bela - SP)

Adriana Calcanhotto - Sesi - Espaço Show Centro Cultural Rio Preto (São José do Rio Preto - SP) - Grátis, mediante retirada antecipada do ingresso

Warung Day Festival (Âme live, Cinthie, DJ Tennis, Hernan Cattaneo, Joseph Capriati, Kerri Chandler, Maz, Nina Kraviz, Patrice Bäumel, Simon Vuarambon, Vintage Culture, Albuquerque, Antdot, Badaro, Bakka, Bhaskar, Eli Iwasa, Enrico & Carmo, Jackson, Nezello e Zac) - Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame (Curitiba)

Arvo Festival (Zeca Pagodinho, Mano Brown, Marina Sena, Sandra Sá, Yago OProprio, Exclusive Os Cabides, Iara Ferreira convida Juliana Linhares, Joyce Alane, Tião Carvalho e Juliana D Passos no sábado) - Kartódromo Sapiens Parque (Florianópolis)

Demônios da Garoa - Teatro Positivo (Curitiba)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Teatro Riachuelo (Natal)

Johnny Hooker - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Nômade Festival (Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Ebony, Jota.pê, Os Garotin e Helena Serena no sábado; BaianaSystem, Alcione, Silva, João Gomes, Rachel Reis e Yago Oproprio no domingo) - Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Ana Cañas - shows de lançamento do novo álbum, 'Vida Real' - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Domingo