Nana Caymmi teve 'overdose de opioides' no dia do aniversário; entenda

De Splash, no Rio

Morreu hoje a cantora Nana Caymmi, aos 84 anos. Artista estava internada na Clínica São José, em Botafogo, zona sul do Rio, há nove meses.

Durante o período em que esteve internada, Nana Caymmi sofreu com uma "overdose de opioides" no dia 29 de abril, data em que completou 84 anos. Ela também passou por cateterismo e traqueostomia após quadro de arritmia cardíaca, segundo o jornal O Globo.

Opioides, como a morfina e o fentanil, são uma classe de analgésicos que atuam sobre o sistema nervoso central e usados em quadros severos de dor aguda. Os opioides podem causar diversos efeitos, incluindo alívio da dor, sedação, relaxamento muscular e dependência em caso de uso prolongado.

Histórico médico

Nana estava internada desde 26 de agosto, quando retornou à unidade de saúde horas após receber alta. À época, o hospital informou que ela precisaria fazer ajustes no marcapasso. Dias antes, a artista foi hospitalizada por dores no tórax. Na ocasião, ela passou por um cateterismo cardíaco, que não apresentou obstrução.

No dia 26 de julho, a cantora já havia dado entrada no mesmo hospital com um quadro de arritmia cardíaca. Dias depois da internação, ela passou por um implante de marcapasso.

Em 2015, a artista ficou nove dias internada para tratar uma úlcera no estômago. À época, Nana foi submetida a uma cirurgia gástrica por videolaparoscopia. O procedimento foi bem-sucedido e logo ela recebeu alta.