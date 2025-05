Nana Caymmi: como foi o casamento da cantora com Gilberto Gil

Nana Caymmi foi viver com Gilberto Gil tempos depois de retornar de Caracas, na Venezuela, onde foi morar após se casar com o médico venezuelano Gilberto José. Por lá, a cantora teve duas filhas: Stella e Denise. Nana Caymmi morreu hoje, aos 84 anos, no Rio de Janeiro.

Artista e Gil ficaram juntos de 1967 a 1969, mas não tiveram filhos juntos. O relacionamento chegou ao fim quando ela se viu impedida de acompanhar o músico no período em que ele esteve em exílio na Inglaterra —devido ao regime militar.

À época, o casal escreveu a canção "Bom Dia" —apresentada por Nana em um festival, em 1967. A música também foi incluída no álbum "Gil e Milton" (2000), de Gilberto Gil e Milton Nascimento.

A cena da mulher acordando o marido para ir trabalhar tem a ver com o fato de ela ter sido composta por mim e pela Nana Caymmi, no tempo em que estivemos casados. Era a projeção inconsciente, de uma imagem de nós dois; uma homenagem a nós dois. Gilberto Gil, no livro "Todas as Letras"

Músico também fez Domingo no Parque durante o período em que esteve casado com a filha de Dorival Caymmi. A canção foi feita no Hotel Danúbio, onde o casal morou durante um ano, em São Paulo.

Nana dormia ao meu lado. Nós tínhamos vindo da casa do pintor Clóvis Graciano, amigo de Caymmi, onde eu tinha rememorado muito a Bahia e Caymmi. Eu estava impregnado disso, e por isso saiu "Domingo no parque": por causa de Caymmi, da filha dele, dos quadros na parede.

Nana deu uma entrevista polêmica ao jornal Folha de S.Paulo, em 2019, quando lançou o álbum "Nana Caymmi Canta Tito Madi". À época, ela disse que estava fazendo uma despedida "sem ir embora", defendeu Jair Bolsonaro e atacou o ex-marido, Gil, e os colegas Chico e Caetano.