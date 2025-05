Musa faz lipo, troca silicone e quebra 6 costelas para reduzir cintura

Após emagrecer 48 quilos, Raissa Souza passou por uma série de cirurgias para afinar até 12 centímetros de cintura.

O que aconteceu

A musa da escola de samba Barroca da Zona Sul fez remodelamento costal, mini abdômen com plicatura, lipo com renuvion nos braços, barriga, costas e pernas, e troca de prótese com mastopexia. "Em 2023 eu tinha feito e coloquei a prótese por baixo do músculo pensando que não iria cedeu, mas já cedeu. Então aproveitei essa cirurgia pra corrigir isso também".

O remodelamento costal é a fratura parcial das 3 últimas costelas de cada lado. Também fiz mini abdômen com plicatura, que é o fechamento de diástase. Com a gestação eu tinha quase 6 centímetros de diástase o que deixava minha barriga dilatada facilmente. Lipo e renuvion em partes específicas onde tinha aquelas 'gordurinhas localizadas' que são bem difíceis de sair com dieta e treino. Também para ajudar na flacidez pelo grande emagrecimento dos últimos anos.

Raissa vai precisar usar um corselet durante 60 dias. "É para o osso se recuperar no lugar certinho. Vai reduzir até 10 a 12 centímetros, não sei exatamente o que vamos conseguir alcançar!! Tomara que o resultado máximo".

A influenciadora conta por que decidiu passar pelos procedimentos — a musa de 1,70 metros de altura, tinha 70 quilos, 12% de gordura, 67 centímetros de cintura e 105 centímetros de quadril antes dos procedimentos. "Eu já estava com o corpo lindo, mas a cirurgia foi para corrigir detalhes que infelizmente com academia eu não consegui. Na lipo, saiu 2 litros de gordura, acredito que o que me incomodava será resolvido".