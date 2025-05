'Não se esqueça de mim': Nana Caymmi estrelou festivais e foi trilha na TV

Uma das grandes vozes da música brasileira, Nana Caymmi morreu hoje, aos 84 anos, no Rio de Janeiro.

Do berço musical aos palcos

Nascida Dinahir Tostes Caymmi, no Rio de Janeiro, em 1941, Nana era filha mais velha da cantora Stella Maris e do cantor e compositor Dorival Caymmi, autor de sucessos como "Maracangalha", "Samba da Minha Terra" e "O Que Que a Baiana Tem?" —e que retratou sua Bahia como poucos.

Dinahir era o nome da irmã mais nova de Dorival e foi dado a Nana em homenagem à tia. O apelido Nana, a cantora recebeu já na primeira infância. Mais tarde, ganhou a alcunha de 'Nina Simone brasileira' pelo crítico musical Tárik de Souza.

O fato de ter crescido em uma família musical impactou diretamente Nana, assim como aconteceu com seus irmãos, Danilo e Dori Caymmi, a ponto de os três se tornarem uma tríade de grande importância na MPB.

Dona de uma voz marcante, grave e emotiva, a cantora estreou oficialmente na carreira artística aos 19 anos, em 1960, ao gravar "Acalanto", em dueto com o pai Dorival, no LP dele "Eu Não Tenho Onde Morar". A bela "Acalanto" era uma canção que Dorival Caymmi tinha composto para ninar a filha quando ela era bebê.

Nana Caymmi em apresentação no Rio de Janeiro, em 2015 Imagem: Roberto Filho/Divulgação

A estreia

Seu disco estreia, 'Nana', chegou ao mercado em 1965, lançado pela gravadora Elenco. Nesse álbum, ela já se aproximava das canções românticas, como um pronúncio do tipo de música em que ela investiria ao longo de quase 65 anos de carreira. Eram canções sobre amores e desamores, que Nana interpretava de forma visceral, uma marca do seu canto.

Esse primeiro trabalho também trazia composições do pai no repertório, como "Nunca Mais", "Nesta Rua Tão Deserta", "Não Tem Solução", "...Das Rosas". Em sua obra, Nana reverenciou frequentemente o cancioneiro de Dorival, inclusive em tributos a ele ao lado dos irmãos.

Em entrevistas, ela se dizia apaixonada pelas músicas do pai, que considerava um dos maiores compositores brasileiros. Para Nana, não poderia se pensar em música brasileira sem compositores como Dorival, Noel Rosa e Ary Barroso. Mas a cantora não se restringiu apenas a essa influência paterna. Nana gostava de transitar entre célebres compositores e novos autores.

Nana e Gilberto Gil

Ainda na década de 1960, a cantora teve outros momentos marcantes, como a participação nos festejados festivais de música. Em 1966, ela venceu a etapa nacional do I Festival Internacional da Canção, no Rio, cantando "Saveiros", de Dori e Nelson Motta. Em 1967, já casada com Gilberto Gil, seu segundo marido, defendeu a canção "Bom Dia", composta por ela e Gil, no histórico 3º Festival de Música Brasileira, na TV Record.

Gil e Nana ficaram juntos até 1969, quando o músico precisou se exilar na Inglaterra, por sofrer perseguição da ditadura no Brasil, e ela não pôde seguir com ele para fora do país com seus três filhos pequenos, frutos de seu primeiro casamento.

Entre final dos anos 1960 e meados dos anos 1970, a cantora fortaleceu seu nome no exterior, em shows realizados nos países vizinhos, principalmente na Argentina. De volta ao mercado brasileiro, lançou outros discos importantes, como "Nana Caymmi", de 1975, com canções de Fernando Brant e Milton Nascimento ("Ponta de Areia"), Toninho Horta ("Beijo Partido"), Dorival Caymmi ("Só Louco" e "Saudade"), entre outros; "Voz e Suor", de 83, gravado em parceria com o pianista César Camargo Mariano; o ao vivo "Só Louco", com Wagner Tiso, de 89; e "Bolero", de 93.

Nana Caymmi cantou grandes sucessos da música brasileira Imagem: Reprodução/Biscoito Fino

Explosão na TV

Já em 1998, Nana se popularizou ao ser a voz do tema de abertura da minissérie "Hilda Furacão", da Globo, cantando "Resposta ao Tempo" (Cristóvão Bastos e Aldir Blanc). "Resposta ao Tempo" também deu nome a seu disco lançado naquele ano.

Nos anos seguintes, Nana seguiu lançando álbuns com regularidade e fazendo shows. Após ficar quatro anos sem lançar disco —desde o álbum "Nana, Tom e Vinicius", de 2020—, ela voltou a gravar em 2024, a convite do músico Renato Braz, em uma faixa de seu disco "Canário do Reino".

Tia da cantora e compositora Alice Caymmi —que gravou sua primeira música, "Seus Olhos", aos 12 anos, em dueto com Nana—, a cantora veterana ficou conhecida pelas declarações sinceras e, muitas vezes, polêmicas.

Em 2019, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Nana elogiou o então presidente Jair Bolsonaro, e criticou Chico Buarque, Caetano Veloso, o ex-marido Gil e a própria Alice, demonstrando um posicionamento político divergente ao dos irmãos e da sobrinha famosa, filha de Danilo.