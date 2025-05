Morre Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música popular brasileira

Morreu hoje a cantora Nana Caymmi, aos 84 anos. Artista estava internada na Clínica São José, em Botafogo, zona sul do Rio, há nove meses.

O que aconteceu

Causa da morte ainda não foi confirmada pela família. Durante o período em que esteve internada, Nana sofreu com uma "overdose de opioides". Ela também passou por cateterismo e traqueostomia após quadro de arritmia cardíaca, segundo o jornal O Globo. Danilo Caymmi, irmão da cantora, confirmou a morte nas redes sociais.

Nana estava internada desde 26 de agosto, quando retornou à unidade de saúde horas após receber alta. À época, o hospital informou que ela precisaria fazer ajustes no marcapasso. Dias antes, a artista foi hospitalizada por dores no tórax. Na ocasião, ela passou por um cateterismo cardíaco, que não apresentou obstrução.

No dia 26 de julho, a cantora já havia dado entrada no mesmo hospital com um quadro de arritmia cardíaca. Dias depois da internação, ela passou por um implante de marcapasso.

Em 2015, a artista ficou nove dias internada para tratar uma úlcera no estômago. À época, Nana foi submetida a uma cirurgia gástrica por videolaparoscopia. O procedimento foi bem-sucedido e logo ela recebeu alta.

A família da cantora ainda não divulgou informações sobre velório e enterro.

Herdeira de uma casa musical

Nana Caymmi construiu carreira bem-sucedida na MPB Imagem: Divulgação

Nana Caymmi nasceu em abril de 1941. Filha do compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, ela seguiu os passos da família e construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da música popular brasileira.

Primeiro trabalho foi em 1960, quando gravou "Acalanto", para um LP do pai. A música foi composta por Dori para ser uma canção de ninar à filha. No mesmo ano, ela assinou com a TV Tupi e passou a se apresentar no programa "Sucessos Musicais". A artista também se apresentou ao lado do irmão Dori no programa "A Canção de Nana".

Da estreia ao disco 'Nana, Tom, Vinícius'

Primeiro trabalho de Nana foi em 1960, quando gravou "Acalanto", para um LP do pai Imagem: Ricardo Borges/Folhapress

Cantora gravou o primeiro disco, intitulado "Nana", em 1963. No ano seguinte, ela participou do álbum "Caymmi visita Tom e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo". O projeto se transformou em um clássico da MPB.

Venceu a fase nacional do 1º Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, com a música "Seveiros" (Dori Caymmi e Nelson Motta). Em entrevista ao documentário "Noites de Festival", a artista falou sobre as vaias que recebeu na ocasião.

Foi até um aprendizado, porque eu fui vaiada em São Paulo [também]. Eu não tinha dinheiro, e isso me dava uma fortuna nessa época. Eu sabia que não era a Nana que estavam vaiando. Ninguém me conhecia. Quem me conhecia era a Maysa e os músicos.

Nana Caymmi

Ela gravou mais de 25 álbuns ao longo da carreira, a exemplo de "Renascer" (1976), "Mudança dos Ventos" (1980), "A Noite do Meu Bem" (1994), "Resposta ao Tempo" (1998), "Para Caymmi: de Nana, Dori e Danilo" (2004), "Sem Poupar Coração" (2009) e "Nana, Tom, Vinicius" (2020).

Nana foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira com o disco "Nana Caymmi Canta Tito Madi", em 2019. Dois anos depois, a artista recebeu uma nova indicação para a mesma premiação, mas na categoria Álbum do Ano com o projeto "Nana, Tom, Vinícius".

Venezuela, casamentos, drama pessoal

Nana deu uma entrevista polêmica ao jornal Folha de S.Paulo, em 2019 Imagem: Ricardo Borges/Folhapress

Artista morou em Caracas, na Venezuela, por quatro anos. Ela se mudou para o país vizinho após se casar com o médico venezuelano Gilberto José. Por lá, a cantora teve duas filhas: Stella e Denise.

Nana deixou o marido e voltou para o Brasil. À época, ela estava grávida do terceiro filho: João Gilberto Caymmi Aponte. A cantora conseguiu na Justiça que o ex-companheiro pagasse pensão aos filhos.

Estrela foi viver com Gilberto Gil, em 1967, após meses de namoro. O relacionamento, no entanto, chegou ao fim em 1969, quando ela se viu impedida de acompanhar o músico no período em que ele esteve em exílio na Inglaterra —devido ao regime militar. Ela também namorou João Donato, com quem morou entre 1972 e 1974. O último casamento foi com o cantor e compositor Claudio Nucci, que chegou ao fim em 1984.

João, filho da artista, sofreu um grave acidente no fim da década de 1980, no Rio de Janeiro. À época, Nana deixou a carreira de lado e passou um ano cuidando exclusivamente do rapaz. Ele tinha 23 anos quando caiu da motocicleta e ficou com sequelas físicas e mentais irreversíveis.

'A vida que me resta, de uma senhora, quero viver em paz'

Nana Caymmi cantou grandes sucessos da música brasileira Imagem: Reprodução/Biscoito Fino

Artista deu uma entrevista polêmica ao jornal Folha de S.Paulo, em 2019, quando lançou o álbum "Nana Caymmi Canta Tito Madi". À época, ela disse que estava fazendo uma despedida "sem ir embora", defendeu Jair Bolsonaro e atacou Chico, Gil e Caetano.

Saída à francesa. A vida que me resta, de uma senhora, quero viver em paz. Acordei pro mundo: não tenho muito tempo. Quero ouvir o que eu não podia ouvir. Criei três filhos sozinha. O pai ficou na Venezuela, fez outra família.

Cantora votou em Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018. "É injusto não dar a esse homem um crédito de confiança. Um homem que estava fodido, esfaqueado, correndo pra fazer um ministério, sem noção da mutreta toda... Só de tirar PMDB e PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar."

Ela citou colegas da música. "Agora vêm dizer que os militares vão tomar conta? Isso é conversa de comunista. Gil, Caetano, Chico Buarque. Tudo chupador de pa* de Lula. Então, vão pro Paraná fazer companhia a ele. Eu não me importo."

E deixou claro que não queria as netas em show de pagode. "Liguei para Denise, minha filha, e perguntei das meninas. 'Ah, elas não tão aqui, foram assistir ao show do Belo'. Eu falei: 'O quê?'. Não tenho nada contra a pessoa. Mas duas bisnetas de Dorival Caymmi! Eu já fazia música com quatro anos. Meti bedelho quando vivi com João Donato, com Gil, com Claudio Nucci."