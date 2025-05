Miguel Falabella é afastado de peça por questão de saúde: 'Muita dor'

Miguel Falabella, 68, foi afastado do espetáculo "Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum" devido a uma hérnia de disco.

O que aconteceu

Falabella relatou o sofrimento. "Estou com uma hérnia de disco bem braba. Com muita dor, não estou conseguindo andar direito. E por isso infelizmente eu não estou fazendo a peça. Como diria a minha mãe: 'Doença é o aluguel que a gente paga para usar o corpo'", disse nos Stories do Instagram.

Na ausência de Falabella, seu personagem será interpretado pelo ator Edgar Bustamante. O anúncio foi feito no perfil da peça.