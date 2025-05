Marcelo D2 leva samba a Amsterdã: 'Mundo compreende batucada e se envolve'

No dia 26 de abril, a Holanda parou para celebrar o King's Day. Em Amsterdã, em meio a festa e as centenas de embarcações que percorriam os canais da capital holandesa, o samba pediu passagem sob o comando do cantor e compositor Marcelo D2.

Como foi o show

A música brasileira ecoou entre os beats eletrônicos e despertou a curiosidade do público. "O mundo inteiro compreende a batucada do samba e se envolve nela. Eu achei muito interessante o jeito que o holandês recebeu o Samba. E era um ritmo completamente diferente, porque a música lá é eletrônica", revelou Marcelo D2 em um bate papo com o TOCA.

O músico foi o responsável por conduzir uma roda de samba em cima de uma embarcação ao som de "Não Deixe o Samba Morrer", "Vou Festejar", "O Show Tem que Continuar". No clima de Carnaval, as ruas ficam tomadas por locais e turistas vestidos com a cor laranja, em referência à família real.

Marcelo D2 em Amsterdã Imagem: Divulgação

Apesar de já conhecer a Holanda, o músico não escondeu a animação com a experiência e a receptividade das pessoas. "Bem louco essa experiência de levar a roda de samba pra Amsterdam. Foi incrível! O samba tem um poder rítmico, né?", disse. "Todo lugar que a gente passava com o barco agitava geral", completou.

Marcelo D2 retoma a mesma ideia da festa, desta vez em São Paulo, na versão do King's Day que a Amstel faz gratuitamente no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. No lugar dos canais, a festa vai acontecer à beira do Rio Pinheiros.

Mas ele não dá muitos spoilers. "A gente vai fazer um show diferente do que eu tenho feito no Brasil. Vou tentar linkar com o que foi feito em Amsterdã", finalizou.

Na programação de sábado (3), antes dele, as rodas de samba já começam a esquentar com o Samba da Aguidá e do Pagode da 27. Os ingressos estão esgotados.