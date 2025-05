Maio recheado de comebacks: anote aí as novidades do K-pop no mês

A indústria do K-pop é conhecida por ter um calendário sempre bem cheio de comebacks, os retornos de diversos grupos e solistas, durante o ano inteiro. O mês de maio, no entanto, vai concentrar uma quantidade enorme de retornos.

Para quem é multifandom, àqueles fãs que gostam de mais de um grupo, pode ser caótico acompanhar tantos conteúdos paralelamente, mas para muitos fãs é a oportunidade de ver idols de empresas diferentes coexistindo em desafios do TikTok e programas semanais, onde eles promovem os comebacks.

Splash resolveu facilitar a vida dos K-popers e fez uma lista com os comebacks de maio.

2 de maio:

TXT lança o single "Love Language".

TABLO, do trio de hip-hop Epik High, lança parceria com RM, do BTS: "Stop the Rain".

5 de maio:

Chenle do NCT Dream lança um EP especial em chinês chamado "Lucid".

'??(Tear Bridge)' Lyric Video

Produced by TME Producers' Studio, Co-Produced by SM ENTERTAINMENT,

NCT CHENLE '? (Lucid)' - Chinese Special EP

Official Release: May 5th



?TME?????? & SM ENTERTAINMENT??????????????????????Lyric? pic.twitter.com/DEpywQL4Yv -- TME_official (@TME_official_) April 28, 2025

7 de maio:

DAY6 lança o single digital "Maybe Tomorrow".

8 de maio:

P1Harmony lança seu oitavo miniálbum "DUH!".

9 de maio:

Ablume, grupo formado pelas ex-FIFTY FIFTY lança seu primeiro single álbum, "Echo".

12 de maio:

MEOVV lança o primeiro EP do grupo, "My Eyes Open".

TripleS lançará o disco "ASSEMBLE25".

13 de maio:

BOYNEXTDOOR lança seu quarto EP, "No Genre".

14 de maio:

BIBI lança seu segundo álbum, "EVE: ROMANCE".

TWICE lança o quinto álbum japonês, "#TWICE5".

YUTA (NCT 127) lança o single "Twisted Paradise".

16 de maio:

Jin (BTS) lança seu segundo álbum, "Echo".

19 de maio:

RIIZE lança seu primeiro disco completo, "ODYSSEY".

BAEKHYUN (EXO) lança seu quinto miniálbum, "Essence of Reverie".

26 de maio:

Seventeen lança seu quinto disco completo, "Happy Burstday".

Outros comebacks esperados para maio que ainda não possuem data: Irene e Seulgi, unit do Red Velvet e (G)I-DLE.