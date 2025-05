Linn vê pela 1ª vez seu filme com Fernanda Montenegro após internação

Linn da Quebrada, 34, usou o Instagram Stories para contar o que sentiu ao ver o filme "Vitória" pela primeira vez.

O que aconteceu

Após sair da sala de cinema, a atriz disse o que achou da produção estrelada por ela e que traz Fernanda Montenegro no papel principal. "Vitória" tem direção de Andrucha Waddington e Breno Silveira, morto em 2022.

Eu amei meu filme. Coisa mais linda do mundo. Estou orgulhosa não só por ser um filme que participei, mas [também] por ser uma obra linda, por contar uma história importante. Estou cheia de críticas a meu respeito obviamente, mas a obra tá linda. O jeitinho da Fernanda atuar é a coisa mais linda do mundo. É lindo ver ela falando que sou amiga dela. Fiquei triste que cortaram uma parte da cena. Linn da Quebrada

Linn interpreta uma vizinha da cabeleireira Bibiana, vizinha de Dona Nina. As duas são algumas das poucas moradoras do prédio de frente para a Ladeira da Misericórdia que se mostram indignadas com os tiroteios e o tráfico de drogas na vizinhança. Linn e Fernanda chegam a dançar bolero em uma das cenas do longa.

Em meados de março, Linn da Quebrada foi internada em uma clínica de reabilitação, onde ficou por duas semanas, para cuidar de sua saúde mental. Em junho de 2024, a cantora e atriz também já tinha passado pela instituição de saúde.