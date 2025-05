'Imprecisão importante': o que é real e o que é ficção no filme 'Conclave'

O funeral do papa Francisco, que morreu ontem aos 88 anos por conta de AVC e insuficiência cardíaca, acontecerá no próximo sábado.

Com a morte do papa, os cardeais responsáveis pela escolha de um novo pontífice irão se reunir nos próximos dias em uma assembleia conhecida como conclave. Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2025, o filme "Conclave" retrata justamente esse ritual secreto, que acontece na Capela Sistina e define o rumo da Igreja Católica.

Mas o que é realidade e o que são detalhes fictícios na obra dirigida por Edward Berger?

O que o filme conta?

"Conclave" acompanha os bastidores da escolha de um novo papa após a morte do atual pontífice. Apesar de retratar um evento que acontece de fato, o longa-metragem não foi inspirado em acontecimentos reais, sendo que os personagens e o roteiro são fictícios.

No filme, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) conduz o processo para escolher o novo papa. Para isso, os líderes católicos de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano, cada um com suas próprias ambições, desenrolando conspirações e segredos, que não ameaçam somente a fé, como também as fundações da Igreja Católica.

Cena do filme "Conclave" mostra cardeais reunidos na Capela Sistina Imagem: Reprodução/YouTube/Focus Features

A história foi baseada no livro homônimo de Robert Harris, lançado em 2016. Enquanto escrevia o livro, Harris consultou o cardeal inglês Cormac Murphy-O'Connor, que participou dos conclaves de 2005 e 2013. Para tornar o filme ainda mais verossímil, a equipe responsável pelo filme realizou uma pesquisa no local e teve acesso a um tour privado pelo Vaticano, de acordo com uma entrevista dada pelo roteirista Peter Straughan ao jornal USA Today.

Detalhes reais e alguns toques de ficção

No filme, logo após a morte do papa, seu anel é quebrado. Uma das tradições do ritual verdadeiro é a destruição do Anel do Pescador, em um ato que simboliza o fim de um papado. O isolamento do quarto em que o papa morreu, os juramentos feitos pelos cardeais antes da votação, a varredura da Capela Sistina em busca de dispositivos de escuta, parte das vestimentas, os acessórios e até mesmo os dormitórios mostrados no filme correspondem à realidade, de acordo com especialistas.

Momento em que o anel é destruído após ser retirado do dedo do papa, em "Conclave" Imagem: Reprodução/YouTube/Universal Pictures All-Access

Os cardeais envolvidos no conclave realmente ficam isolados até a escolha de um novo papa. Tanto no filme, quanto na vida real, os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta, cuja administração é feita por freiras. Assim como mostrado em "Conclave", quando uma autoridade do Vaticano se encontra com os cardeais reunidos e diz as palavras "extra omnes" (ou "todos fora" em latim), os cardeais podem interagir apenas entre si. Esse isolamento busca garantir que nenhuma informação será recebida ou enviada ao exterior do conclave.

Neste sentido, Straughan diz que o filme tem um detalhe potencialmente fictício —e aqui há um alerta de spoiler. Em um conclave, somente autoridades autorizadas podem entrar e sair da assembleia, atuando como emissários. "Embora algumas pessoas possam ir e voltar, não tenho certeza se são usadas como detetives, como na nossa história", relatou, ao USA Today.

A votação é, de fato, repleta de rituais. O processo vivido no conclave consiste em um evento silencioso, solene e cujas etapas seguem tradições específicas. "Cada vez que um cardeal vota, ele deve ir até a pia onde seu voto escrito será depositado e recitar um juramento em latim", explicou o roteirista.

As cédulas são depositadas em uma urna oval. Assim como descrito no filme, essas cédulas são costuradas com agulha e linha e depois queimadas com um produto químico. Em caso de impasse na votação, o produto usado irá gerar uma fumaça preta. Quando um novo papa é escolhido, o produto utilizado para queimar as cédulas irá gerar a famosa fumaça branca, que sai de uma chaminé e anuncia o encerramento da votação.

Cédula sendo deposita na urna de votação no filme "Conclave" Imagem: Reprodução/YouTube/Focus Features

A dinâmica e os interesses que rondam o conclave realmente existem. Segundo o reverendo norte-americano Thomas Reese, a votação conta com um lado político em seus bastidores e os cardeais lidam com os egos e as ambições de poder uns dos outros. "A Igreja, costumamos dizer, é uma instituição divina governada por homens, e eles não são todos anjos e santos. Mesmo quando há pessoas de boa vontade trabalhando pelo bem da Igreja, haverá divergências... Isso é humano e normal", disse ele, ao portal NPR.

O que não condiz com a realidade?

Segundo Reese, há uma imprecisão importante no filme. O reverendo, doutor em Ciência Política pela Universidade da Califórnia em Berkeley, afirma que o tratamento dado ao cardeal Vincent Benitez, interpretado por Carlos Diehz, não corresponde à realidade.

Benitez é nomeado cardeal in pectore, expressão latina que significa, de forma literal, "no peito" e se refere a um cenário em que o cardeal é nomeado de forma confidencial pelo papa. "Na realidade, um cardeal nomeado in pectore não pode participar de um conclave a menos que seu nome seja anunciado pelo papa antes de sua morte, o que não aconteceu no filme", explica Reese.

Algumas cores foram alteradas no filme. As túnicas utilizadas pelos cardeais em "Conclave" não são no tom de vermelho utilizado na realidade. Ao The New York Times, a figurinista Lisy Christl contou que optou por um vermelho "muito mais bonito e muito mais agradável aos olhos".

No filme, o tapete colocado no chão da Capela Sistina é vermelho, e não bege, como uma escolha da equipe de produção para realçar os figurinos e os tons de vermelho.