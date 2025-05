Heleninha fica derretida com elogio de homem charmoso em 'Vale Tudo'

No capítulo de sexta-feira (2), da novela "Vale Tudo" (Globo), Heleninha avisa a Afonso que Celina a convenceu de participar do jantar.

Ivan elogia os quadros de Heleninha. Fátima manda para Odete uma matéria com foto de Solange. Raquel comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança do interesse de Odete em Ivan.

Gervásio segue Fátima. Heleninha transparece a Celina que gostou de Ivan. Solange conta a Fátima e a Sardinha como foi o jantar com Odete.

Solange e Sardinha estranham quando Gervásio aparece procurando por Fátima. Raquel pergunta a Ivan por que ele mentiu para ela. Raquel e Ivan decidem abrir a suposta mala de Rubinho.