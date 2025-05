160 horas de conteúdo, 400 jogos, famosos: o que fazer na Gamescom 2025?

Principal feira de games do mundo, a Gamescom terá a sua segunda edição entre os dias 1º a 4 de maio, em São Paulo. A feira de origem alemã promete trazer grandes novidades e o que há de melhor no universo dos games para a América Latina.

A Gamescom Latam, que surgiu após incorporar o BIG Festival, vai reunir empresários, influenciadores, gamers, fãs de jogos e nomes influentes do setor. O evento de quatro dias acontecerá no Distrito Anhembi, na zona norte de São Paulo, para um público de cerca de 150 mil pessoas.

O evento desse ano tem o dobro do tamanho da primeira edição. Estamos com quase 60 mil metros quadrados de pavilhão. Então, temos mais estúdio, mais jogo, mais empresa, mais ativação, mais brinde, mais tudo para mostrar. Tudo é um desafio com um evento desse tamanho. Tem que convencer a galera a comprar a ideia, a comprar o projeto, buscar patrocinador, mas o resultado vai valer a pena. Vamos fazer um evento realmente incrível.

Gustavo Steinberg, CEO da Gamescom Latam, em entrevista para Splash

Publisher de renomes como Nintendo, Epic Games e Warner, além de estúdios brasileiros de jogos independentes, estão confirmados para a segunda edição da Gamescom na América Latina. Quer saber o que terá nos quatro dias de feira? Splash conta tudo para você:

O que fazer na 2ª edição da Gamescom Latam?

Data e local da Gamescom Latam: a segunda edição da maior feira de games do mundo acontece até o próximo domingo, no Distrito Anhembi, na zona norte da capital paulistana. Quinta e sexta os portões abrem às 9h30 e sábado e domingo o evento receberá o público a partir das 11h.

O preço dos ingressos varia de R$ 89,90 a R$ 299,90. Ainda é possível comprar ingressos para todos os quatro dias de evento no site Mundo Ticket.

A segunda edição da feira alemã de games no Brasil contará com as principais empresas de renome do mercado de jogos. Elas prometem trazer novos games e suas inovações ao público brasileiro:

Nintendo

Epic Games

Warner Bros. Games

Bethesda

Twitch

Ubisoft

Bandai Namco

Supercell

Atari

Sega

Steam

Roblox

Ao todo, o evento contará com mais de 40 publishers, entre os mencionados acima e estúdios independentes, 1.000 empresas da indústria dos games e terá mais de 400 jogos para o público jogar "à vontade".

A Gamescom oferecerá mais de 120 lançamentos de jogos em seus quatro dias de feira. O público poderá curtir em primeira mão "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2", da SEGA, que será lançado só em 5 de agosto, além de "Hunter x Hunter Nen x Impact" e "Double Dragon Revive", ambos da Arc System Works.

Também estão confirmados mais de 2.000 creators para curtir o evento e participar de sessões de fotos com os visitantes. Paulinho o Loko, Nyvi Estephan, Gaulês, Tiago Leifert, Flakes Power, entre outros nomes, estarão à disposição para bate-papo descontraído, desafios inusitados, gameplays caóticas e interações com você. Não precisa pagar ou agendar horário. O evento oferece o contato com o ídolo de maneira gratuita.

Já em relação aos e-sports, serão mais de 20 horas de campeonatos oficiais na e-sports arena. Na programação, estão agendadas a CBBS de Brawl Stars e a Pro Kompetition, campeonato mundial de Mortal Kombat 1.

Haverá ainda 160 horas de palestras e debates sobre as mais diversas áreas do desenvolvimento de jogos e sobre a indústria do entretenimento. Entre os assuntos estarão profissão gamer, como abrir um estúdio independente, a posição do Brasil no atual cenário dos jogos, como o país está investindo na área dos games, entre outras.

A área chamada Arcade será o ponto de encontro para quem quer sentir a nostalgia dos clássicos ou desafiar os amigos em partidas frenéticas. Neste local, os visitantes jogam em máquinas de fliperama, simuladores de corrida, pinball, basquete arcade e mais.

Já entre os convidados internacionais estão Bob Burnquist, lenda do skate e estrela do "Tony Hawk's"; Emil Salim, Lead Artist de "Diablo Immortal"; Henk Rogers, o visionário empreendedor e cofundador da The Tetris Company. Eles participarão de palestras e painéis nos palcos principais do evento.

Serviço:

Evento: Gamescom latam - 2ª edição

Data e horário: 1 a 4 de maio, a partir das 9h30 até 20h

Local: Avenida Olavo Fontoura, 1209, São Paulo - Distrito Anhembi.

Ingressos: https://www.mundo-ticket.com/