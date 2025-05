'Dona de Mim': Sofia realiza sonho de Leo antes de pregar peça na nova babá

Nesta quinta-feira (1º), em "Dona de Mim" (Globo), Leo tenta se explicar para Abel e Samuel. Stephany chega à mansão Boaz para esclarecer os fatos.

Sofia pede que Abel contrate Leo para ser sua babá, mas logo depois pensa em como implicar com ela. Em seguida, Samuel avisa a Leo de uma possível traquinagem de Sofia.

Samuel (Juan Paiva), Sofia (Elis Cabral) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Marlon derruba um oficial durante um treinamento, e Alan se orgulha do aluno. Filipa decide fazer uma festa. Stephany paga a dívida de Leo com as mulheres da rifa. Marlon e Alan são interceptados por uma mulher na rua pedindo ajuda. Davi convida Leo para participar da festa de Filipa com ele. Rosa reclama com Abel da festa de Filipa. Marlon ajuda a amiga da mulher na rua. Alan confronta um bandido.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.