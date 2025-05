De Férias com o Ex expulsa participante por homofobia e ameaça de morte

O De Férias com o Ex Caribe VIP sequer estreou, mas as confusões que rolaram durante as gravações chegaram ao conhecimento de Splash com exclusividade. Os executivos da MTV precisaram intervir com urgência para expulsar o influenciador Aryan Almeida do elenco do reality show por uma série de comportamentos inadequados contra outros participantes, que envolvem homofobia e ameaças de morte, feitos diante das câmeras.

À nossa reportagem, a MTV confirmou a expulsão de Aryan. A emissora classificou a postura do amigo de Carlinhos Maia como inadequada para os padrões de seus programas e frisou não tolerar qualquer tipo de discriminação e tampouco concorda com discurso violento.

A MTV tem regras de conduta claras que proíbem tratamento discriminatório ou qualquer forma de discurso de ódio em suas séries. Aryan foi removido do programa após não cumprir esse padrão durante as filmagens da parte final da temporada.

MTV em nota

Fontes ouvidas por Splash relataram que o comportamento de Aryan foi inadequado e incômodo em diferentes momentos da nova temporada, gravada em Cartagena de las Indias, na Colômbia. Da metade para o fim, a situação piorou e ele infringiu cláusulas contratuais ao entrar em confronto com outros participantes.

Um de seus atritos na casa aconteceu com Matheus Freire, influenciador digital conhecido por namorar Rico Melquiades (revelado no mesmo reality e que posteriormente se consagrou campeão de A Fazenda 13, na Record). Em um bate-boca muito acima do tom, Aryan se mostrou agressivo e insultou o rival com palavreados chulos, chamando-o de "viadinho de merda". Outros xingamentos foram feitos, mas nossas fontes frisaram apenas esta frase.

Não bastasse o discurso homofóbico, ele também se indispôs com Manoel Rafaski, influenciador revelado no BBB 17, da Globo. O clima azedou tanto entre os rapazes a ponto de Aryan dizer que acertaria as contas com o inimigo após o fim das gravações do programa.

O problema é que no meio de sua ira, Aryan teria afirmado, com todas as letras, que mataria Manoel quando o encontrasse na rua. E isso ultrapassou os limites da tolerância do canal, que optou por retirá-lo do elenco imediatamente.

Embora os barracos façam parte da natureza deste reality show, os diretores se desapontaram com Aryan. Quando ele entrou no radar dos produtores de elenco, foi levada em consideração sua participação nos realities promovidos por Carlinhos Maia nas redes sociais, como o Rancho do Maia. A imagem que ele imprimia nestes programas era a de um rapaz interessado em pegação, respeitoso com a diversidade e com um temperamento positivo. Mas diante das câmeras ele decepcionou.

Aryan saiu de uma maneira tão negativa que ele tem se recusado a falar sobre o programa em suas redes sociais. Na semana passada, houve o anúncio oficial da MTV, apresentando o elenco principal da nova temporada, e ele foi o único que não fez nenhuma publicação para divulgar o reality show.

Procuramos o rapaz para comentar sua expulsão, mas até a publicação desta reportagem ele não se manifestou. Atualizaremos o texto caso ele mude de ideia.

Outra expulsão

No último episódio da nova temporada, que estreia apenas em 22 de maio, outra figura também será expulsa: Martina Sanzi. Curiosamente, ela é uma das veteranas da atração, sendo esta sua terceira vez no reality show.

Fontes ouvidas pela reportagem relataram que a moça apresentou um comportamento completamente diferente das demais edições, e acabou perdendo a linha em uma das últimas gravações com outra pessoa do elenco, partindo para a agressão. Sua expulsão, ao que consta, será exibida no último episódio.

Elenco

A nova temporada trará em seu elenco principal apenas figuras conhecidas do grande público, como os ex-BBBs Manoel Rafaski (BBB 17), Natália Deodato (BBB 22) e Nizam Hayek (BBB 24), os jogadores de futebol Poliodoro Junior e André Pereira, a cantora Clau e a dançarina Laís Melo.

O programa conta com duas veteranas do formato, como Martina Sanzi e Cristal Felix, e com personalidades da internet, como Álec Guimel, Aryan Almeida e Matheus Freire.