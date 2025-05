'Chupadores' e 'Toco a tiro': As frases sem filtro de Nana Caymmi

Nana Caymmi, que morreu hoje aos 84 anos, colecionou declarações fortes —em determinados momentos polêmicas— ao longo da vida pública. Filha do compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, ela seguiu os passos da família e construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da música popular brasileira.

Cantora evitou modismos e resistiu às pressões do mercado fonográfico. Ela abordou o assunto durante entrevista ao Roda Vida, da TV Cultura, em 1993. "A primeira coisa que elas [gravadoras] fazem é mandar um produtor desavisado conversar comigo. Aí eu toco ele a tiro", respondeu, em tom de brincadeira.

Se todo produtor que entrasse no estúdio, eu fosse fazer o que ele queria que eu fizesse, eu não teria a crítica especializada de música me enaltecendo tanto. Eu não teria o repertório que eu tenho hoje. Eu teria entrado no modismo, nos movimentos todos no Brasil, tropicalismo, bossa nova? Não. Estou fora! Nana, no Roda Viva

Nana Caymmi em apresentação no Rio de Janeiro, em 2015 Imagem: Roberto Filho/Divulgação

Artista deu uma entrevista polêmica ao jornal Folha de S.Paulo, em 2019, quando lançou o álbum "Nana Caymmi Canta Tito Madi". À época, ela disse que estava fazendo uma despedida "sem ir embora", defendeu Jair Bolsonaro e atacou Chico, Gil e Caetano.

Saída à francesa. A vida que me resta, de uma senhora, quero viver em paz. Acordei para o mundo: não tenho muito tempo. Quero ouvir o que eu não podia ouvir. Criei três filhos sozinha. O pai ficou na Venezuela, fez outra família.

Cantora votou em Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018. "É injusto não dar a esse homem um crédito de confiança. Um homem que estava fodido, esfaqueado, correndo para fazer um ministério, sem noção da mutreta toda... Só de tirar PMDB e PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar."

Ela citou colegas da música. "Agora vêm dizer que os militares vão tomar conta? Isso é conversa de comunista. Gil, Caetano, Chico Buarque. Tudo chupador de pa* de Lula. Então, vão pro Paraná fazer companhia a ele. Eu não me importo."

E deixou claro que não queria as netas em show de pagode. "Liguei para Denise, minha filha, e perguntei das meninas. 'Ah, elas não tão aqui, foram assistir ao show do Belo'. Eu falei: 'O quê?'. Não tenho nada contra a pessoa. Mas duas bisnetas de Dorival Caymmi! Eu já fazia música com quatro anos. Meti bedelho quando vivi com João Donato, com Gil, com Claudio Nucci."