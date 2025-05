Chico: Diferente da Globo, Record acerta em reality com duplas

A nova edição do Power Couple Brasil já começou na Record, com Rafa Brites e Rafa Andreoli na apresentação pela primeira vez. Apesar do trauma com reality shows que funcionam em dupla —vide o BBB 25— Chico Barney acredita que a emissora conseguiu trazer algo diferente e mais interessante para o público. Ele falou sobre no Central Splash.

Chico elogia a forma como o casal Brites e Andreoli mostraram uma sintonia na estreia do reality, com conversas naturais e uma dinâmica bacana de acompanhar. Bárbara Saryne concorda, e vai além: o casal já são os melhores apresentadores do reality.

Eu não costumo gostar de programa apresentado por dupla, porém eu acho que como os dois tem uma sintonia e esse bate-bola, eles quase parecem uma pessoa só. Achei que ficou muito bom

Chico Barney

Eu também adorei. Para mim, eles já são os melhores apresentadores do Power Couple. A gente já teve uma passagem por Roberto Justus, Gugu, Adriane Galisteu… Acho que os dois foram os que se encaixaram melhor. Eu gostei da dinâmica de dupla, e sendo um casal eles tem mais liberdade para brincar com esse texto também

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng