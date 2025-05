Cantora de hit de 'As Patricinhas de Beverly Hills' morre em incêndio

Jill Sobule morreu hoje, aos 66 anos, vítima de um incêndio em Minneapolis, EUA. Cantora é famosa pelo hit "Supermodel", que integra a trilha sonora do filme "As Patricinhas de Beverly Hills" (1995). Longa é protagonizado por Alicia Silverstone, Paul Rudd e Brittany Murphy.

O que aconteceu

Morte foi confirmada pelo empresário da artista, John Porter. "Jill Sobule era uma força da natureza e defensora dos direitos humanos, cuja música está entrelaçada com a nossa cultura. Eu estava me divertindo muito trabalhando com ela", disse em comunicado enviado ao site da revista Variety.

Hoje, perdi uma cliente e uma amiga. Espero que sua música, memória e legado continuem vivos e inspirem outras pessoas.

John Porter

Artista também compôs "I Kissed a Girl", canção que figurou no top 20 da Billboard em 1995. Ela deixa o irmão, James Sobule, e seus sobrinhos, Ian Matthew e Robert.

Cantora tinha show marcado para esta sexta-feira em Denver, Colorado, sua cidade natal. Autora de 12 álbuns durante os 30 anos de carreira, Sobule também foi responsável pelo tema da série Unfabulous, da Nickelodeon.