Saryne: Atuações de Paolla Oliveira e Debora Bloch não devem ser comparadas

Paolla Oliveira e Debora Bloch foram os destaques da semana em Vale Tudo, com suas personagens Heleninha e Odete Roitman. Este foi um dos temas do Central Splash, apresentado por Bárbara Saryne e Chico Barney.

A personagem de Paolla, que sofre com o abuso de substâncias, teve uma recaída. Ao mesmo tempo, Debora teve seus primeiros episódios como Odete na trama. Mãe e filha, elas têm um embate direto na trama.

Eu gostei da cena. Eu concordo que foi uma oportunidade melhor da gente acompanhar e entender o trabalho da Debora, e dessa Odete que ela traz para o remake.

Bárbara Saryne

Com o destaque para ambas as personagens no mesmo episódio, o público acabou fazendo comparações entre as duas. Há quem acredite que Paolla roubou a cena que seria de Debora.

Não é uma batalha de lipsync, para ficar comparando. Que coisa chata.

Bárbara Saryne

