Ana Hickmann revela ter TDAH: 'Diagnosticado há muitos anos'

Ana Hickmann, 44, rebateu a crítica de um seguidor e revelou ser diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade).

O que aconteceu

A apresentadora respondia perguntas no Instagram quando recebeu uma mensagem de alguém sugerindo que ela buscasse um fonoaudiólogo. "Você se enrola muito para falar", escreveu a pessoa.

Ana Hickmann deu uma bronca, revelou ter TDAH e disse que já faz tratamento com fono. "Juro que não sei se essa pergunta foi por uma crítica construtiva, se a pessoa estava de mau-humor ou estava querendo me alfinetar com alguma coisa. Se enrolo para falar? Eu não enrolo para falar, colega. O que tenho é TDAH, diagnosticada há muitos anos. Trato e faço fono desde o dia que comecei aqui na Record".

Ela ainda sugeriu que exista cuidado nas mensagens enviadas. "Quando queremos ajudar, a gente tem palavras certas para usar, muitas vezes você pode prejudicar. Eu não ligo para isso, mas resolvi responder, porque realmente fiquei na dúvida. Eu não vou dar seu nome, para não comprometer, porque acho isso deselegante, mas acho que as pessoas precisam pensar um pouquinho mais na hora de escrever algo para não parecer grosseiro".

O TDAH é um distúrbio do neurodesenvolvimento que compromete a atenção e causa impulsividade e hiperatividade. O transtorno impacta o desenvolvimento do indivíduo desde a infância.