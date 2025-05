'Aceite a sua filha torta': a reconciliação de Alice com a tia Nana Caymmi

Nana e Alice Caymmi tiveram rusgas públicas nos últimos anos, seja pelas críticas da tia ao trabalho da sobrinha, ou pela posição mais à direita da veterana, que apoiou Jair Bolsonaro e teceu comentários negativos a Caetano Veloso e Gilberto Gil, antigos parceiros.

Entenda a relação familiar

Nana se mostrou descontente com o rumo da carreira de Alice em entrevista à Folha de São Paulo em março 2019. "Eu tinha muita esperança de que ela fosse para o meu caminho. Achei que Alice ia dar mel, mas não deu".

À época, Alice fez um desabafo sobre comentários da tia. "Cantar não é nem nunca foi um peso pra mim, cantar me liberta. Porém, a que custo consegui chegar aqui? A custo de muita rejeição e por vezes violência, violência essa que perdura e se estende até a quem não tem nada a ver com isso".

Cinco anos depois, no último dia 29, quando Nana Caymmi completou 84 anos e teve "overdose de opioides", Alice se declarou à tia e mostrou que as mágoas ficaram no passado. "Feliz aniversário, tia. Vamos celebrar hoje a maior cantora do Brasil. Vamos discordar sem perder o amor e a reverência pela arte sublime de Nana".