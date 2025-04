Victor Pecoraro deixa vídeo gravado sobre acusações de ex-esposa

Victor Pecoraro se pronunciou sobre acusações da ex-esposa com vídeo gravado antes de entrar no Power Couple Brasil, da Record TV, com a esposa Rayanne Morais.

O que aconteceu

O ator compartilhou um vídeo ao lado da esposa para falar sobre o antigo relacionamento. "O meu relacionamento acabou e eu me envolvi com outra pessoa, tudo finalizou como tinha que finalizar. Em nenhum momento houve desrespeito da minha parte. Já passaram mais de três anos praticamente, então eu estou vivendo uma nova vida"

Victor ainda falou do pagamento da pensão. "Eu sempre tento fazer o melhor para as meninas. A pensão sempre foi paga certinho, apesar de eu sempre querer ter dado um valor um pouco maior, mas por questões financeiras e o meio artístico não é o meio tão fácil de se manter, mas eu estou fazendo tudo certinho, de acordo com a lei, na verdade, melhor do que a lei, porque daquilo que eu estou recebendo eu estou passando em torno de 50, 60% para as minhas filhas."

Victor e Renata são pais de Sophia, 14 anos, e Rebekah, de sete. Os dois viveram um relacionamento de 13 anos.

Na legenda, a assessoria do ator afirmou que não tocarão mais no assunto. "Essa é a primeira e última vez que abordaremos esse assunto por aqui, pois isso é página virada tanto para o Victor, quanto para a Rayanne. A consciência dos dois segue tranquila sobre suas atitudes."