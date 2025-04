'Filmamos um sonho': drama sobre ícone do balé brasileiro estreia em Paris

O filme "Um Lobo Entre os Cisnes", que retrata a trajetória de Thiago Soares —um dos maiores nomes do balé brasileiro— estreia amanhã no 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

Com exclusividade, Splash obteve uma cena inédita (vídeo no começo do texto), gravada na capital francesa, que mostra o jovem Thiago (Matheus Abreu) em sua primeira viagem internacional, em 1998, a caminho de uma competição decisiva para sua carreira.

Tenho uma relação muito emotiva com Paris, aqui foi o meu primeiro concurso, em 1998, e a minha primeira medalha de prata, que determinou muito do começo da minha jornada e da minha vida profissional. Thiago Soares

Para o bailarino, estrear em Paris é fechar um ciclo. "Aqui tudo virou e tudo aconteceu. Voltei para o Brasil laureado e já num lugar de um artista premiado internacionalmente e muitas portas se abriram. Foi a certeza de que o meu sonho começava. Tenho uma relação muito emotiva com essa cidade. E com as primeiras grandes emoções do balé que vivei aqui."

A sequência, filmada em locações icônicas como a Pont Neuf e as escadarias de Montmartre, captura a mistura de ansiedade e determinação do jovem bailarino ao explorar Paris. O diretor Marcos Schechtman, que dividiu a direção com Helena Varvaki, revelou os bastidores das filmagens.

É muito gostoso filmar em Paris, tanto pela poética singular da cidade como pela excelente interação com a equipe francesa. Como clímax do nosso recorte deste primeiro momento internacional da trajetória de Thiago Soares, saindo pela primeira vez do Brasil para competir em Paris, tínhamos que retratar a sua obstinação e a grande transformação que carrega na volta para o Brasil.

Marcos Schechtman, em nota enviada para Splash

Segundo o diretor, eles tinham o sonho de gravar na famosa Ópera Garnier. "Escolhi todo percurso e locações em função de um trajeto feito a pé, no tempo em que só havia mapa impresso, mas sobretudo por algumas rimas dramatúrgicas e imagéticas que podemos perceber no filme: Igreja da Penha e Igreja de Montmartre, Teatro Municipal e Ópera de Paris. Assim como Thiago na realidade, perseveramos muito para um verdadeiro sonho: filmar na Ópera Garnier!"

'Um Lobo Entre os Cisnes' estreia em Paris Imagem: Divulgação

Thiago Soares saiu do subúrbio do Rio para se tornar o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. Além dessa trajetória, o longa mostra a relação do protagonista com seu mentor, Dino Carrera, vivido pelo argentino Darío Grandinetti. A produção, uma coprodução entre TvZero, Globo Filmes, Mandrágora e RioFilme, contou ainda com a consultoria criativa do renomado roteirista mexicano Guillermo Arriaga (Babel, Amores Perros).

O festival ainda terá a presença do elenco e da equipe, incluindo Thiago Soares, Allan Rocha (que interpreta o protagonista na fase adulta), Schechtman e Grandinetti. "Um Lobo Entre os Cisnes" concorre ao troféu Jangada de melhor filme e chegará aos cinemas brasileiros em julho de 2024.