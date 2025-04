Tico Santta Cruz mostra importância de dieta saudável em mudança do físico

Tico Santta Cruz, 47, falou sobre a importância da alimentação saudável durante seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

Nesta manhã, o artista incentivou seus seguidores a não desistirem de seus objetivos, mesmo que enxerguem a idade como impedimento. "Se eu consegui com 47 anos, você - pode tentar também".

Tico mostrou um comparativo de seu corpo de 2023 e 2025, provando que conseguiu alcançar resultados positivos com esforço. "A primeira foto em 2023 - onde praticava meus exercícios mas não abri mão da alimentação desregulada, doces, açúcar, álcool, porcarias em geral", relembrou.

No ano seguinte, o cantor afirmou que se dedicou a fazer uma readaptação para uma alimentação saudável. "Exercícios com foco em cárdio sem perder o hábito da musculação. O principal: organização mental, terapia, psicanálise, buscando me entender melhor internamente", acrescentou.

Tico Santta Cruz afirmou que não teve ansiedade por resultados rápidos. "Porque ansiedade me levava a comer muito e depois me sentia culpado e entrava num ciclo de frustração na busca pelos resultados rápidos. Estamos falando de mais de 1 ano adaptando o corpo e a mente para chegar num objetivo - Estético? CLARO, sou um artista, quero minha imagem de acordo com o que reflito por dentro, mas PRINCIPALMENTE pela disposição e qualidade de vida".

Mesmo sem o acompanhamento de um personal trainer, o artista afirmou que procura estudar conteúdos de pessoas que são da área. "Fiz Educação Física na Faculdade, não me formei, mas procuro sempre ter acesso a conhecimentos", explicou, entregando também sua dieta: "Básico. 25% de carboidrato, 25% proteína, 50% salada, verduras e legumes".

O vocalista do Detonautas ainda garantiu: "É totalmente possível, desde que haja disciplina, compromisso e foco. Comece no seu tempo e vá encontrando as melhores estratégias".