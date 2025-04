"Thunderbolts*" testará apetite chinês por Hollywood em meio à guerra comercial

Por Casey Hall e Sophie Yu

XANGAI (Reuters) - O novo filme da Disney "Thunderbolts*" deve testar o apetite chinês pelos sucessos de bilheteria de Hollywood ao estrear nos cinemas da China na quarta-feira, tornando-se o primeiro filme norte-americano a chegar às salas de cinema do país desde o início de uma nova guerra comercial.

O filme, que faz parte da extensa franquia da Marvel, foi aprovado para lançamento na China antes de Washington e Pequim aplicarem tarifas mútuas.

Isso significa que o filme, que mostra um grupo não convencional de anti-heróis reunidos para combater um supervilão, escapou da decisão da China de restringir as importações de Hollywood no início deste mês como parte de sua retaliação contra os Estados Unidos.

Em 2024, 42 filmes norte-americanos foram lançados na China, mas o público chinês vem se afastando de Hollywood há algum tempo.

Os lançamentos até agora em 2025 incluíram "Branca de Neve", que faturou 9 milhões de iuanes (US$1,24 milhão) nas bilheterias chinesas, e "Capitão América: Admirável Mundo Novo", que arrecadou 104 milhões de iuanes.

Em comparação, o líder de bilheteria de 2025, "Ne Zha 2", arrecadou mais de 7 bilhões de iuanes em seu mercado doméstico.

"É difícil lembrar o último filme norte-americano que assisti...", disse Pan Lei, morador de Pequim e frequentador assíduo de cinema. "Acho que deve ser Duna, que foi há quatro anos."

Embora os cinéfilos chineses da mesma idade de Pan estivessem acostumados com os filmes de Hollywood dominando as bilheterias da China, o rápido desenvolvimento de um setor nacional fez com que os filmes nacionais com estrelas locais e histórias especificamente chinesas crescessem para suplantá-los na última década.

Desde 2015, os filmes chineses ocupam o primeiro lugar nas bilheterias locais a cada ano, enquanto o número de filmes estrangeiros no topo das bilheterias tornou-se mais raro.