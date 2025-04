'Thunderbolts*' pode superar o próprio orçamento ainda na semana de estreia

As primeiras prospecções para a bilheteria de "Thunderbolts*" são bastante animadoras.

O que aconteceu

O novo longa do MCU tem expectativas de superar o próprio orçamento ainda em sua semana de estreia. Segundo a revista Variety, seu primeiro fim de semana deve arrecadar entre US$ 70 milhões (R$ 396,86 milhões, na cotação atual) e US$ 75 milhões (R$ 425,21 milhões) nos Estados Unidos, podendo chegar até US$ 175 milhões (R$ 992,69 milhões) mundialmente — ultrapassando de cara o custo de produção de US$ 180 milhões (R$ 1,02 bilhão).

A bilheteria total do filme nas salas norte-americanas é projetada em torno de US$ 246 milhões (R$ 1,4 bilhão). A estimativa é do site Box Office Theory, feita com base em projeções similares e de outros filmes recentes no Marvel Studios.

"Thunderbolts*" estreia no próximo dia 2 de maio nos cinemas dos EUA. O longa mostrará a reunião dos anti-heróis do MCU, como Viúva Negra (Florence Pugh) e Guardião Vermelho (David Harbour), sob a liderança de Valentina Allegra (Julia Louis-Dreyfus), para combater um inimigo em comum.