Sertanejo Mateus tem estado de saúde atualizado após cirurgia de emergência

Mateus, 38, está se recuperando em casa após a cirurgia de emergência por que passou há quase uma semana.

O que aconteceu

O cantor sertanejo passou por um procedimento de desbridamento do joelho, que remove tecidos mortos ou danificados. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da dupla Jorge & Mateus, por meio do perfil deles no Instagram.

A operação foi necessária para corrigir um quadro de artrite séptica no paciente. "Gostaríamos de compartilhar com vocês que o Mateus está em casa, seguindo em recuperação após uma cirurgia de desbridamento no joelho, realizada em função de um quadro de artrite séptica", afirma o comunicado sobre o assunto.

Mateus tem respondido bem ao tratamento e seguirá em repouso até segunda ordem. "Segundo a equipe médica, a evolução tem sido positiva, mas o momento ainda exige cuidado: ele apresenta fraqueza muscular no membro inferior direito e limitações nos movimentos, o que torna o repouso e a rigorosa continuidade do tratamento fundamentais."

Ele ainda não tem previsão de voltar aos palcos. "Neste período, o Mateus segue com o uso de antibiótico endovenoso e sendo acompanhado de perto por profissionais da saúde. Ainda não há previsão para seu retorno aos palcos — e a prioridade agora é sua plena recuperação."

Até que isso aconteça, o parceiro musical Jorge, 42, cumprirá sozinho a agenda de shows da dupla. "Os shows desta semana serão mantidos conforme a agenda. As apresentações em Bragança Paulista (30/04), Lençóis Paulista (02/05) e Ribeirão Preto (03/05), todas no interior de São Paulo, contarão com o Jorge representando a dupla com todo o carinho."