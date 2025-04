Ilhados com a Sogra tem seletiva secreta com drinks, gincana e muita fofoca

Era manhã de sexta-feira. Sob um sol tímido de 18°C, uma porção de mulheres lota algumas vans no trânsito do Butantã, zona oeste de São Paulo. As buzinas se misturavam às dezenas de risos a caminho de um rooftop para uma convenção de sogras. Elas não sabiam, mas esse não seria um evento comum: estava prestes a começar uma seletiva secreta do programa Ilhados com a Sogra.

A Netflix deu início às gravações da terceira temporada do reality show familiar de uma forma diferente. Em vez de uma programação surpresa, como fez em edições anteriores, eles organizaram uma convenção de três dias, com 250 sogras vindas de caravanas de todo o Brasil, para escolherem seis protagonistas para a atração comandada por Fernanda Souza.

As sogras passaram por gincanas, festa, experimentaram drinks, e, logicamente, fofocaram muito enquanto eram avaliadas pela produção. "Elas não sabem que é para o programa. Acham que é para gravar conteúdo para a Netflix", avisa um assistente de produção, após a reportagem de Splash circular entre as candidatas a nova temporada do reality show —ainda sem data para estrear.

Netflix realizou seletiva com 200 sogras para terceira temporada do Ilhados com a Sogra Imagem: Vans Bumbeers/Netflix

Splash participou do segundo dia de seletiva do Ilhados com a Sogra 3, no dia 11 de abril. Até aquele momento, o número de 250 sogras já havia sido reduzido para 200 nomes, e o dia seria definitivo para o anúncio das seis protagonistas da terceira temporada. Antes da decisão final, as candidatas encararam novo desafio de convivência com gincanas e participação em um show de humor.

Tem umas sogras aí que te juro... é de pular de cima da laje. Aqui a gente passeou, andou de carrinho, jogamos e foi muito legal, adorei. Acho que ainda vai ter muito pagode. Se for um Ilhados com a Sogra, levo o meu genro e vai ser fogo no parquinho. Eu boto ele na linha com grito.

Ivaneide Aragão, da caravana de Guarulhos (SP)

Para avaliação das candidatas, um cenário com elementos da ilha onde é gravado o reality show foi criado. Mesas com jogos, como dominó, tomaram conta do ambiente e adicionaram um mini bar para as candidatas terem um cantinho para interação — e logicamente comes e bebes. Colocaram também uma sala de atendimento psicológico — como é o trabalho de Shenia Karlsson no programa — e adicionaram até uma pequena pista de corrida como nas dinâmicas do reality show.

Estou amando a convenção. Nós interagimos bastante, fizemos amizades, joguei dominó, tomei uns drinks e me diverti muito. Acho que ainda vai ter muita diversão com humoristas maravilhosos.

Ana Célia, de São Bernardo do Campo (SP)

O Ilhados com a Sogra se tornou um case de sucesso na Netflix. A segunda temporada do reality entrou para o Top 10 Brasil já na semana de estreia, mantendo-se no ranking nas três semanas seguintes. Os episódios também conquistaram o quinto lugar no ranking global da Netflix de produções não-inglesas, impulsionada pelo sucesso no Brasil e em Portugal.

A galera se identifica com as histórias. Quando vi o vídeo de todos os participantes, dos conflitos, achei eles muito espontâneos, muito carismáticos, falam o que pensam e falam na cara. Isso já é um passo para uma transformação, porque você fala, rola o embate e já busca uma solução. As transformações vão inspirar as pessoas. O povo vai 'hablar' pra caraca nessa temporada, e estou animada.

Fernanda Souza, apresentadora de Ilhados com a Sogra 3, em entrevista para Splash

Além de manter a apresentadora, a nova temporada continuará também com a mesma premissa. Em uma ilha paradisíaca de Alagoas, seis famílias se enfrentam em provas inéditas e testam seus limites em busca do prêmio final, de R$ 500 mil. Para isso, precisam superar o maior obstáculo de todos: unir-se como equipe e deixar suas diferenças de lado. "O ponto alto são os finais. O ponto alto é ver aquele depoimento lá no começo da temporada, onde a pessoa só esculhambava a outra e, depois, ver que ela já não tem mais esse olhar", diz Fernanda Souza.

Fernanda Souza comanda 3ª temporada do Ilhados com a Sogra Imagem: : Vans Bumbeers/Netflix

É a transformação do olhar, é a transformação da relação, isso para mim é o ponto alto do programa: quando conseguimos transformar. Mas não acontece sempre, tem gente que chega com ranço e vai embora com ranço. Sempre tem um espaço para a treta, mas a nossa intenção é que transforme, e quando isso acontece eu fico tão feliz.

Fernanda Souza

Enquanto Splash conversava com Fernanda Souza, as 200 candidatas são levadas para um show de stand-up. A partir dali, a Netflix fez mistério até para a reportagem sobre a continuidade do evento ou como seriam anunciadas as seis sogras, já que estava filmando tudo para o primeiro episódio da terceira temporada.

E quais são as seis sogras que participarão da terceira temporada de Ilhados com a Sogra? Splash também quer saber! A resposta será revelada pela Netflix apenas no anúncio da data de estreia da terceira temporada. A apresentadora Fernanda Souza garante que o público vai ter o clássico "climão e treta", mas também vai mudar a vida dos participantes.