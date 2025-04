Samsung segue no topo dos celulares, mas Apple cresce mais no top 5

A Samsung manteve a liderança do mercado de celulares, de acordo com a última pesquisa da Canalys, consultoria do setor de aparelhos móveis. A Apple e as fabricantes chinesas Xiaomi, Vivo e Oppo completaram o top 5, referente às vendas do primeiro trimestre de 2025.

O que aconteceu

Samsung consolida liderança mundial. A sul-coreana vendeu 60,5 milhões de telefones no período e tem 20% de fatia de mercado. O bom desempenho foi justificado pelo lançamento recente da linha premium Galaxy S25, além dos modelos intermediários Galaxy A, que mantiveram preços competitivos.

Apple ficou em segundo lugar, mas "mandou bem". A dona dos iPhones comercializou 55 milhões de unidades e encostou na Samsung, com uma participação de 19%. O motivo? Cresceu nos mercados emergentes da Ásia-Pacífico e nos Estados Unidos.

Efeito Trump foi antecipado pela Apple. A empresa teria se preparado para mitigar os efeitos da nova política do governo Donald Trump de sobretaxar produtos vindos da Ásia. "A Apple construiu proativamente o estoque antes das políticas tarifárias previstas. Embora os iPhones produzidos na China continental ainda representem a maioria das remessas dos EUA, a produção na Índia aumentou no final do trimestre, abrangendo os modelos padrão das séries iPhone 15 e 16, além de acelerar a produção da série 16 Pro", diz o comunicado da Canalys.

"iPhone indiano" poderá ser lugar comum. "Com as flutuações contínuas nas políticas tarifárias recíprocas, é provável que a Apple transfira ainda mais a produção dos EUA para a Índia para reduzir a exposição a riscos futuros", completou a consultoria.

Chinesas fecham top 5. A Xiaomi garantiu o terceiro lugar com 41,8 milhões de celulares vendidos e participação de 14%. A fabricante, segundo a Canalys, está diversificando sua gama de modelos para fortalecer a marca na China continental e nos mercados emergentes no exterior. Vivo (não confundir com a operadora espanhola homônima) e Oppo seguiram em quarto e quinto lugares, com 22,9 milhões e 22,7 milhões de smartphones vendidos, respectivamente.

O mercado global de smartphones cresceu de leve. Houve um ligeiro aumento de 0,2% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Foram 296,9 milhões de celulares vendidos mundialmente agora, contra 296,2 milhões no período anterior. O setor desacelerou pelo terceiro trimestre consecutivo.