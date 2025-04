Reality de Sabrina Sato mistura pegação 40+ e 'vergonha alheia' em família

Após tentar emplacar Let Love (2023) ao lado de João Vicente de Castro, Sabrina Sato, 44, se joga na condução de mais um reality de namoro no Globoplay, o Minha Mãe Com Seu Pai.

A dinâmica é diferentona, mas bem simples: jovens inscrevem seus pais e mães no reality para, quem sabe, encontrar um novo amor para as suas vidas. "A gente tem que viver o momento", diz Sabrina Sato em um momento de interação com solteirões acima de 40. Apresentadora quer estimular que essa faixa etária se permita viver novos amores, desejos e sonhos — dentro e fora do pograma.

O que os jovens não sabem é que eles vão assistir aos próprios pais se aventurando nesses novos romances. E vai além: eles terão de assumir o lugar de "especialistas" para tomar decisões que impactam a dinâmica do programa. É quase um game com um cenário paradisíaco: uma mansão na praia de Itacoatiara, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

O reality, então, mistura o romance e a pegação entre pessoas maduras, todas elas acima dos 40, com a vergonha alheia de seus filhos, que assistem tudo como em um pay-per-view. "Meu pai não vai tirar a camisa não, meu Deus", diz uma das filhas ao ver o pai tirando a camisa na frente das câmeras. "Seu pai tem uma lábia danada do caramba", disparou outro.

É engraçada a vergonha que os filhos sentem quando veem o pai beijar na boca, misturado com um sentimento de torcida também. São vários sentimentos que os pais sentem e os filhos também nesse reality. E tudo tá muito exposto? A gente se coloca tanto no lugar dos pais como no lugar dos filhos.

O primeiro o episódio, o qual o Splash já assistiu, praticamente apresenta os nove participantes dos dois grupos: os pais e mães, colocados em uma mansão para ter as primeiras interações e dates, e os filhos — em outro local. Ao ver um dos homens se aproximar de sua mãe, um dos filhos brinca ao relacionar a aparência dele com o rapper Xamã: "Esse Xamã é muito safado".

Sabrina se coloca em segundo plano, deixando os participantes no lugar de protagonistas. Mas também atua como conselheira em alguns momentos, tanto em conversa com os pais que estão buscando um novo amor, quanto com filhos que precisam entender que seus pais também têm uma vida inteira pela frente.

No segundo episódio, uma mulher "bonitona" chega para completar o time e formar um date triplo. São dois homens e uma mulher formando o trisal.

O programa ainda tem um quarto que permite "romances mais quentes" — assim como outros realities do gênero. É ali que a pegação mais explícita pode acontecer. Resta saber se o Globoplay vai permitir a exibição de cenas mais ousadas ou se manterá a áurea clean de seus realities anteriores.

Com 10 episódios, o programa será exibido em três etapas. As duas primeiras, respectivamente nos dias 30 de abril e 7 de maio, com quatro episódios cada. Já a dupla final vai ao ar no dia 14 de maio.

Em uma casa repleta de atividades, os pretendentes são orientados por supostos "especialistas em casais", que vão tomar decisões, formar pares e propor situações ao longo do programa. No entanto, eles não imaginam que esses especialistas são, na verdade, seus próprios filhos, que têm a tarefa de vigiar e influenciar as escolhas amorosas, criando momentos de intromissão estratégica. Mas será que os filhos estão preparados para ver seu pai ou sua mãe flertando, falando sobre sexo ou beijando na boca?

Grandes poderes atraem grandes responsabilidades e, por isso, é preciso estar de olhos bem abertos para tomar importantes decisões. Ao som do 'alarme de intromissão', eles entram em ação, manipulando os passeios, os encontros e as dinâmicas, sempre adicionando uma dose extra de drama e emoção. Afinal, ciúmes, conflitos e fofocas não podem ficar de fora. Acompanhando os pais, seja através dos monitores ou em visitas secretas aos encontros, eles vão mostrar que as noções de privacidade foram atualizadas com sucesso.

Romance, tretas, constrangimentos e muitas risadas são elementos garantidos nessa experiência pioneira. Vão desde a chegada de novos participantes, despedidas até as polêmicas e divertidas decisões dos filhos, que vão ditar o futuro de seus pais.

Minha mãe com seu pai é um reality show Original Globoplay, apresentado por Sabrina Sato. Formato de sucesso da ITV Studios, a atração tem direção de Chica Barros e produção da Formata Produções e Conteúdo.