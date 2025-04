Namorada de Belo posa de biquíni de fita em bronzeamento artificial

Rayane Figliuzzi, 27, namorada de Belo, 51, mostrou detalhes de seu bronzeamento artificial hoje.

O que aconteceu

A influenciadora surgiu apenas com uma espécie de biquíni de fita dentro da câmara utilizada no processo. Na imagem, é possível ver a luz azul da máquina, que resulta no visual bronzeado por conta da exposição à radiação ultravioleta (UV).

Rayane mostrou o corpo após o procedimento e celebrou o resultado. "Olha isso aqui, gente! Eu estava transparente. Eu não faço a alça do biquíni por conta dos meus trabalhos, fotos, essas coisas. Mas ai, olha isso aqui, gente! Como que vive assim, sem bronze?", comentou.

Além do bronzeamento, Rayane ainda passou por um processo de descoloração dos pelos. "Também descolori os pelinhos, não dá nem para ver. Depois que eu faço bronze, a gente passa um hidratante no corpo, para poder ficar com a pele bem hidratada e, assim, pronta para o meu feriado", disse.

Figliuzzi explicou que já fazia bronzeamento artificial antes, mas tinha que usar outra técnica. "Estava fazendo bronze a jato porque eu estava fazendo procedimento no bumbum, e aí estava meio roxinho, então não podia fazer outro tipo de bronze", contou.