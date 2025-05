1ª Prova dos Homens do Power Couple tem desistências e treta; confira

A primeira Prova dos Homens do Power Couple 2025 (Record) foi exibida durante a edição de hoje do reality show.

Como foi a prova

Os homens precisavam atravessar um caminho de obstáculo nas alturas, saltando entre pneus e responder três perguntas sobre os maiores medos das esposas. Eles deveriam cumprir o caminho em seis minutos e responder as perguntas corretamente ao final.

Os maridos precisavam escolher entre duas opções em cada uma das perguntas. O desafio seria concluído se as três perguntas fossem respondidas corretamente e eles conseguissem chegar ao chão no tempo determinado.

Treta

Após ver que Antony não acertou todas as respostas, Ana Paula criticou o marido. "Por que você fez isso, cara? Se eu tivesse medo de lugar fechado, por que eu pegaria elevador?"

Ana Paula gritou com o marido quando ele tentou se explicar. "Não, Antony, era escuro, meu amor."

Desistências

André e Everton não conseguiram realizar a prova. O primeiro ainda tentou, mas pediu para desistir na sequência. Já o segundo, não consegui sair do lugar e desistiu da prova logo no início.

Apenas três maridos concluíram

Três maridos conseguiram concluir a prova, acertando todas as respostas. Gui, Eike e Esdras venceram e somaram o valor apostado por suas esposas ao saldo do casal. Os maridos que não conseguiram concluir a prova tiveram o valor subtraído do saldo.

Confira ranking após Prova das Mulheres e Prova dos Homens:

1º - Cris e Kadu: R$ 50.000

Gi e Eros: R$ 50.000

3º - Bia e Gui: R$ 46.000

4º - Nat e Eike: R$ 36.000

Talira e Rafa: R$ 36.000

6º - Gretchen e Esdras: R$ 31.000

7º - Emilyn e Everton: R$ 21.000

Sílvia e André: R$ 21.000

9 º - Carol e Radamés: R$ 15.000

Rayanne e Victor: R$ 15.000

11º - Ana Paula e Antony: R$ 11.000

12º - Adriana e Dhomini: R$ 9.000

13º - Giovanna e Diego: R$ 2.000

14º - Francine e Júnior: 0

