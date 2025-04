Prêmios Platino: Karla Sofía Gascón contorna climão e joga com brasileiro

Passados alguns meses desde o Oscar e todas as polêmicas em torno do filme "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón marcou presença em mais um festival de cinema.

A atriz esteve nos Prêmios Platino, em Madri, e entregou a estatueta de melhor direção a Walter Salles por "Ainda Estou Aqui" —e até jogou futebol ao lado de um brasileiro em uma partida beneficente. O "torneio das estrelas" acontece todos os anos e, desta vez, contou com o brasileiro Hugo Bonemer, de "Malhação" (2013) e do musical "Ayrton Senna". "Muita gente vem para o prêmio, mas vai se conhecer na hora do jogo. Depois acabam trabalhando juntas", afirma a jornalista Flavia Guerra no Plano Geral desta quarta-feira.

Karla Sofia falou com a imprensa e, na opinião Flavia Guerra, que esteve no evento, conseguiu contornar bem o "climão" pós-polêmicas. Em janeiro, vários tuítes da atriz — a maioria entre 2020 e 2021— vieram à tona nas redes sociais, expondo ofensas ao Islã e ao movimento antirracista. "Depois de toda a situação, achei que ela fosse ficar quietinha, em um retiro, mas estava muito simpática, jogando... só não quis falar de outro assunto que não fosse o jogo".

Ela conseguiu fugir da raia, mas também não foi muito enquadrada. O pessoal pegou leve com ela, não teve um climão.

Flavia Guerra

Karla Sofía não quis conversar nem sobre o novo filme em que atua, "The Life Lift", de Vincent Gallo —segundo Flavia, um diretor também famoso por suas polêmicas. "Nenhum [filme dele] deixa a gente indiferente", diz.

'Transgressão de Ney Matogrosso é necessária'

Jesuíta Barbosa se prepara para estrear um dos principais papéis de sua carreira: o de Ney Matogrosso, no longa "Homem com H", que chega aos cinemas amanhã.

Ao Plano Geral, o ator diz que se preparou com muitos ensaios e conversas para interpretá-lo, além de ter feito acompanhamento com um endocrinologista. "Ney era muito magrinho", explica. "Mas houve liberdade para criar".

Orgulhoso pelo novo trabalho, ele afirma que Ney é um "grande artista", além de uma figura "transgressora", "cheia de contrastes" e com um "corpo político". "Ele coloca o sexo como uma forma de sobrevivência. A gente precisa de sexo, de uma qualidade de vida. Existe uma política na corporeidade do Ney Matogrosso, que guia o trabalho dele e o faz ser visto por tantas pessoas, tantas gerações", diz.

Vivemos num país careta. O Brasil é enorme, temos muitos estados e uma possibilidade de intercomunicação, mas ainda somos um país careta. E essa transgressão do Ney é uma necessidade; a gente pede por um artista dessa forma, ali em 1970, no meio da ditadura militar.

Jesuíta Barbosa

Cannes ganha mais um representante brasileiro

Novos filmes foram selecionados para o Festival de Cannes deste ano, e uma coprodução brasileira conseguiu espaço entre eles.

"O Riso e a Faca" será exibido na mostra paralela Un Certain Regard, que acontece de 13 a 24 de maio e elege um vencedor, dentre 20 filmes selecionados, para receber 30 mil euros (mais de R$ 190 mil). Inclusive, em 2019, um brasileiro venceu essa mostra: Karim Aïnouz, com "A Vida Invisível".

O filme é assinado pelo português Pedro Pinho, mas contra com vários brasileiros na equipe, no elenco, na produção e até na "escolha do título", já que ele é homônimo a uma música do baiano Tom Zé. O longa acompanha Sérgio, um engenheiro ambiental que viaja para a África a fim de trabalhar na construção de uma estrada entre o deserto e a selva.

Também se destacam as locações do longa, que foi gravado na Guiné-Bissau e no deserto da Mauritânia. "Tem vários brasileiros, então já estamos na torcida desta coprodução", diz o crítico de cinema Vitor Búrigo. "Parece bem interessante".

O longa se junta à lista deste ano de representantes brasileiros em Cannes, com "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho) e "Samba Infinito" (Leonardo Martinelli).

