Power Couple: Rayanne e Victor vencem dinâmica ao vivo e ganham R$ 10.000

Rayanne e Victor venceram a primeira dinâmica ao vivo do Power Couple 2025 (Record) e ganharam R$ 10 mil.

Como foi a dinâmica

Três casais, sorteados durante a primeira dinâmica que os dividiu entre os quartos, puderam participar do desafio. Os sorteados foram Adriana e Dhomini, Rayanne e Victor e Sílvia e André.

Cada casal foi amarrado, de costas, e com cenouras colocadas acima de suas cabeças. O casal deveria pegar a maior quantidade de cenouras possíveis em dois minutos.

Rayanne e Victor conseguiram 26 cenouras e ganharam o prêmio. Os R$ 10.000 vão para o casal e não são somados à conta do jogo — a qual apenas o vencedor leva o dinheiro para casa ao final.

