Otaviano Costa flagra Flávia Alessandra vivendo vilã de novela em casa

Otaviano Costo, 51, filmou Flávia Alessandra, 50, vivendo a vilã Cristina, da novela "Alma Gêmea" (Globo), dentro de casa.

O que aconteceu

Na última segunda-feira (28), a atriz reencenou a vilã Cristina durante participação no Show 60 Anos da Globo. O programa reunião algumas das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira: Adriana Esteves como Carminha ("Avenida Brasil"), Glória Pires como Raquel de ("Mulheres de Areia"), Renata Sorrah como Nazaré ("Senhora do Destino"), Joana Fomm como Perpétua ("Tieta"), Susana Vieira como Branca ("Por Amor"), Flávia Alessandra como Cristina ("Alma Gêmea"), Lilia Cabral como Maristela ("Garota do Momento") e Leticia Colin como Vanessa ("Todas as Flores").

Nas redes sociais, Otaviano mostrou que a esposa continuou caracterizada como a personagem dentro de casa. "Ela está aqui e eu estou morrendo de medo... Quando eu casei com a Flávia, ela tinha acabado de deixar essa mulher na memória da teledramaturgia... Eu estou nervoso, não consigo nem falar direito. Gente, olha quem está aqui em casa... Cristina, de Alma Gêmea! Que louca! Que medo de você", brincou o apresentador.

O casal se divertiu com a brincadeira. "Ela finalmente conseguiu fugir do camarim da festa de 60 anos da Globo... E agora minha vida está em risco. Por favor, avisem minha família. Fui", finalizou ele.