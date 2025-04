Netinho dá detalhes de 3ª fase de tratamento contra câncer: 'Excelente!'

Netinho, 58, apareceu nas redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde durante a terceira fase do tratamento contra um câncer.

O que aconteceu

Nesta manhã, o artista compartilhou um vídeo explicando detalhes sobre a nova rodada de quimioterapia. "Ontem eu retornei ao Hospital Aliança para a terceira temporada da minha quimioterapia, que começou ontem às 17h. Hoje, às 18h, troca para o segundo saquinho da quimio. Serão quatro no total", explicou.

Netinho ainda revelou que já no início desta terceira fase contou com um aumento de peso significativo. "Acabei de me pesar, tô com 72,100kg, aumentei dois quilos de ontem pra hoje. Excelente! Vamos que vamos", afirmou.

No início de abril, o cantor disse que após as etapas de quimioterapia, passará por um transplante de medula óssea. "No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo", afirmou na época de sua segunda fase do tratamento.