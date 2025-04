Narcisa Tamborindeguy aparece com Stitch em varanda do Copacabana Palace

Narcisa Tamborindeguy apareceu com Stitch em varanda do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Apresentadora recebeu o personagem para a divulgação do live-action Lilo & Stitch. O filme chega aos cinemas no dia 22 de maio.

Com seu megafone, Narcisa ganhou um abraço do Stitch e interagiu com ele. Ela também desejou boa tarde para a galera.

O personagem chamou a atenção dos fãs da cantora Lady Gaga, que esperam pela cantora. A artista se apresentará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio.

A apresentação de duas horas e meia será gratuita e aberta ao público.