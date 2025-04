Em imagens históricas do Vaticano, fiéis revelam evolução tecnológica

Fotos de três eventos históricos do Vaticano ao longo de 20 anos demonstram a evolução tecnológica: o funeral do papa João Paulo II, em 2005; a escolha do papa Francisco, em 2013; e o funeral do papa Francisco, em 2025.

O que aconteceu?

Fiéis acompanham funeral do papa João Paulo II em 2005 Imagem: Reprodução

No primeiro registro, de 2005, os católicos acompanham a passagem do corpo do papa João Paulo II. Na imagem, é possível notar que quase ninguém está registrando o momento, poucos telefones celulares são vistos. A foto foi feita dois anos antes do lançamento do primeiro iPhone, ocorrido em junho de 2007.

Em 2013, após a confirmação da escolha do papa Francisco, uma foto noturna revela o massivo uso de smartphones e tablets registrando o momento do anúncio do novo papa. É possível notar que a maior parte dos registros ainda é feita com os smartphones na horizontal, com as duas mãos sendo usadas para apoiar a câmera.

Católicos registram anúncio do papa Francisco como novo pontífice em 2013 Imagem: Reprodução

Doze anos depois, fotos do funeral do papa Francisco mostram um novo padrão: celulares na vertical, apoiados em uma das mãos. Uma prova da popularidade do atual formato dos vídeos dsa redes sociais. A mudança na tecnologia imacta diretamente o comportamento social. "Em um contexto de alta presença virtual em redes sociais, principalmente Instagram, TikTok e outras mídias, as pessoas podem aproveitar desses momentos de alta visibilidade e tendência momentânea para atrair visibilidade e reações nas redes. Além de trazer o sentimento de presença no evento: 'Eu estava lá, eu vi. Está aqui registrado'", diz Gabriela Bertocco, pesquisador de pós-doutorado no Laboratório de Inteligência Artificial, Recod.ai, da Unicamp.