Lady Gaga distribui pizza para fãs acampados na porta do Copacabana Palace

Lady Gaga, 39, mandou distribuir pizza para seus fãs que estão acampados diante do Copacabana Palace, hotel onde ela está hospedada no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Um vídeo divulgado no X (antigo Twitter) mostra quando funcionários da cantora levam caixas de pizza para os little monsters, que vibram com o mimo.

Nas redes sociais, Gaga foi acusada de tentar imitar Katy Perry, 40, que teve uma atitude similar no mesmo local em setembro de 2024. "Gente, ela literalmente imitando a Katy Perry", disparou um usuário do X. "Já a Katy foi pessoalmente (e linda) entregar...", lembrou outro. "Por que ela mesma não foi distribuir?", protestou um terceiro.

Lady Gaga manda distribuir pizza na porta do Hotel Copacabana Palace Imagem: Dilson Silva e JC Pereira/AgNews

Lady Gaga se apresenta gratuitamente neste sábado na praia de Copacabana. A cantora desembarcou ontem no Rio de Janeiro, acompanhada por sua equipe técnica e de bailarinos.