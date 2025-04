Kaká Diniz declara guerra a haters de Simone Mendes: 'Não me calarei mais'

Kaká Diniz, 39, expressou sua revolta contra um grupo de haters que vem disparando ataques virtuais contra sua esposa, Simone Mendes, 40, e seus filhos, Henry, 10, e Zaya, 3.

O que aconteceu

O empresário publicou um vídeo em suas redes sociais expondo as atitudes dessas pessoas. "Há três anos minha família tem sido alvo de palavras podres. Criam mensagens ofensivas, editam vídeos, espalham mentiras sobre minha esposa, uma mulher de fé, íntegra, guerreira. Atacam minha filha de apenas 4 anos, como se a pureza de uma criança fosse ameaça para alguém. Apontam contra meu filho de 10 anos, sem saber o que é ser pai, sem entender o que é amor", detalhou ele, na legenda da publicação no Instagram.

Kaká deixou claro que os autores dessa violência terão que arcar com a responsabilidade pelo que têm feito. "A partir de hoje, quem tentar lançar escuridão sobre nós, vai se deparar com a luz da verdade. Não aceite como normal aquilo que Deus nunca chamou de certo. Se o mundo está tentando empurrar podridão, devolva com propósito. Se estão te esmagando com mentira, levanta com verdade. Se estão tentando silenciar sua fé, grita com sua vida."

Ele acrescentou que não permitirá que ataques como esses tenham impacto sobre sua família. "O palco de quem odeia é o fracasso emocional disfarçado de fama. O altar de quem ama é o propósito eterno firmado na rocha. E eu e a minha casa seguiremos firmes, servindo ao Senhor. Porque quem semeia o bem não precisa se explicar: basta florescer."