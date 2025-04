Jojo Todynho trolla namorado com 'parto' de bebê reborn: 'Vai nascer!'

Jojo Todynho, 28, usou uma boneca bebê reborn para pregar uma peça no namorado, Thiago Gonçalves, 38.

O que aconteceu

A cantora colocou o brinquedo sobre o ventre, colocou-se em posição de parturiente e começou a gritar pelo amado. "Ai, amor, me ajuda aqui, pelo amor de Deus!", 'suplicou'.

Thiago, então, foi socorrer a namorada e se surpreendeu ao encontrá-la como quem está a ponto de parir. "Que porr* é essa?!", exclamou ele, sem entender inicialmente. "Ai, Thiago, vai nascer! Puxa, faz o parto!", pediu Jojo, encarnando comicamente a personagem.

O policial militar embalou a 'filha' nos braços e brincou com os 'traços genéticos' da boneca. "Parece com a mãe!", zoou ele. "É a cara do pai!", rebateu Jojo.