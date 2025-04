Jojo Todynho expõe ataques racista após assumir posicionamento político

Jojo Todynho, 28, se manifestou nas redes sociais contra os comentários racistas que recebe desde que assumiu seu posicionamento político.

O que aconteceu

Na noite de ontem, a influenciadora publicou em seu perfil do Instagram dois prints de ataques contra ela, no qual um deles criticava diretamente ela ser de direita. "Sou mulher, sou preta. E como se não bastasse o peso histórico que carregamos nos ombros todos os dias apenas por existirmos, ainda me vejo obrigada a lidar com o preconceito por pensar diferente, por expressar livremente minhas convicções políticas", começou escrevendo na legenda.

Estudante de direito, a influenciadora ainda recordou que todos tem o direito de ter uma opinião. "O que deveria ser um direito garantido a todos — o de opinar, o de se posicionar — torna-se motivo de ataque quando vem de mim".

Não é aceitável, nem nunca será, que o racismo continue sendo mascarado de discurso político ou que me reduzam à cor da minha pele como se isso fosse sinônimo de obrigação ideológica. Eu não devo explicações por pensar com a minha própria cabeça. Minha identidade não está à venda, nem é terreno para julgamento.

Jojo ainda reforçou que sua identidade não deve ser atrelada a nenhuma ideologia política. "Ser mulher preta de direita não me faz menos preta, não me tira vivência, não apaga minha luta, muito menos silencia minha voz. Ao contrário: reforça que sou livre. Livre para pensar, para discordar, para ocupar todos os espaços — inclusive os que disseram não serem feitos para mim".

A influenciadora finalizou falando sobre atos antirracistas. "Repudio com veemência o racismo travestido de militância seletiva. A verdadeira luta antirracista é aquela que respeita o indivíduo e sua liberdade de ser quem é. E enquanto tentarem me calar, saibam: só estarão provando o quanto a minha existência incomoda — e o quanto ela é necessária", escreveu.