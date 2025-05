Galisteu e Tici, ex de Justus, vão à renovação de votos dele com Ana Paula

Adriane Galisteu, 52, e Ticiane Pinheiro, 48, ex-esposas de Roberto Justus marcaram presença na renovação de votos do apresentador com a atual esposa, Ana Paula Siebert.

O que aconteceu

Galisteu foi acompanhada pelo marido, Alexandre Iodice. Os dois foram casados por oito meses, entre 1998 e 1999, e não tiveram filhos. Eles, no entanto, mantiveram a amizade.

Já Ticiane contou com a companhia do jornalista César Tralli, seu atual marido. Com um vestido longo preto sem alças, ela posou na entrada para os fotógrafos — sua filha com o empresário, Rafaella Justus, 15, chegou antes.

O evento aconteceu em um casarão no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Teve clima de casamento de conto de fadas — com direito a decoração milionária, show ao vivo, e claro, looks glamourosos. Festa também marca a celebração dos 70 anos do apresentador.

Para a ocasião especial, Ana Paula apostou em um vestido branco deslumbrante, com aplicações brilhantes, decote profundo e cauda. A peça foi assinada pelo estilista libanês Nicolas Jebran, famoso por vestir estrelas internacionais como Beyoncé e Taylor Swift. A influenciadora compartilhou os bastidores da preparação e os detalhes da produção nas redes sociais.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus felizes da vida Imagem: Manuela Scarpa / Brazil News

A cerimônia íntima foi conduzida pela filha de Justus, Fabiana Justus, e emocionou os convidados. O casal, que está junto há mais de uma década e tem uma filha, Vicky, 4, celebrou o amor com votos personalizados e trocas de alianças sob uma decoração repleta de flores brancas e luzes românticas.