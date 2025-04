Ex-Malhação troca Brasil por Portugal e gosta de ser comparada à Cicarelli

Joana Balaguer, que ficou conhecida por ter participado da temporada de 2005 de "Malhação", decidiu abandonar a vida de famosa e viver em outro país.

O que aconteceu

Na época em que participou da novela, Joana se tornou um nome cobiçado dos anos 2000. No entanto, ela confessou ao Gshow que não sente falta do assédio que sofreu, principalmente de fotógrafos e até fãs.

Adoro minha vidinha. Lembro uma vez em que estava em uma churrascaria, no Rio, e uma menina me seguiu porque queria ver o que eu estava comendo

Joana Balaguer, ex-Malhação

Apesar de viver uma vida fora dos holofotes e em terras portuguesas, Joana revela que ainda é reconhecida em alguns lugares. Inclusive, ela conta que já foi comparada com outras famosas, como Alinne Moraes e Grazi Massafera.

O nome que é mais associado a Joana, no entanto, é o de Daniella Cicarelli. Ela não se incomoda com as comparações, e até se acha parecida com a apresentadora, "inclusive no jeito". Se tivesse um pouco mais de boca ficaria mais semelhante ainda. "Éramos muito comparadas esteticamente, o que, para mim, é um mega elogio, porque a acho linda".

Joana Balaguer foi muito comparada à apresentadora Daniella Cicarelli Imagem: Reprodução

Quem é Joana Balaguer

Joana Balaguer nasceu em 12 de agosto no Rio de Janeiro, e ganhou destaque ao participar de "Malhação", em 2005. Na época, ela interpretou a personagem Jaque, uma das vilãs da trama. A personagem fez tanto sucesso que foi mantida nos anos seguintes.

Morro de saudade daquela época. Eram todos muito jovens, sem preocupações. Conheci pessoas maravilhosas. Ainda tenho contato com várias pelas redes sociais.

Joana Balaguer foi Jaque, uma das vilãs de 'Malhação', ao lado de Thiago Rodrigues Imagem: Reprodução

Em 2008, ela se mudou para Lisboa. Na capital de Portugal, participou da novela "Lua Vermelha". Em 2011 e 2012, voltou ao Brasil para participar de produções da Record, como "Sansão e Dalila" e "Balacobaco".

Ela é casada com o empresário português Paulo Miguel Palha de Souza. Joana é mãe de dois filhos, Martin, nascido em 2014, e Gaia, em 2018.

Joana Balaguer em publicação nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Joana Balaguer é mãe de dois filhos, Martin e Gaia Imagem: Reprodução/Instagram