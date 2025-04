Gafe de Andreoli, primeira prova e mais: como foi estreia do Power Couple 7

Power Couple 2025 (Record) estreou hoje, com 14 casais disputando um prêmio em dinheiro.

Confira os principais momentos da estreia da 7ª temporada do reality

Primeira Prova das Mulheres e alfinetada em divisão:

A dinâmica da primeira Prova das Mulheres consistia nas esposas conseguirem reconhecer a caligrafia dos maridos e atravessar um labirinto. Elas tinham quatro minutos para atravessar o labirinto, encontrar o quadro com a caligrafia do marido no meio de vários outros, e voltar.

Antes da prova, os maridos apostaram um valor, que seria adicionado a conta do casal se as esposas conseguissem concluir o desafio. Caso falhassem em conseguir sair do labirinto no tempo certo ou pegassem o quadro errado, a prova não seria concluída.

Conseguiram concluir o desafio 2 esposas. Cris e Gi somaram o valor apostado à sua conta com o marido. Os demais casais tiveram o valor apostado subtraído da soma do casal. Confira o ranking após a prova aqui.

Além disso, o programa exibiu outra dinâmica gravada, que dividiu os participantes entre os quartos da casa. Nela, Everton alfinetou Diego.

Dinâmica ao vivo:

Power Couple: Rayanne e Victor vencem primeira prova Imagem: Reprodução/PlayPlus

Três casais, sorteados durante a primeira dinâmica que os dividiu entre os quartos, puderam participar do desafio ao vivo. Os sorteados foram Adriana e Dhomini, Rayanne e Victor e Sílvia e André.

Cada casal foi amarrado, de costas, e com cenouras colocadas acima de suas cabeças. O casal deveria pegar a maior quantidade de cenouras possíveis com a boca em dois minutos.

Rayanne e Victor conseguiram 26 cenouras e ganharam o prêmio.

Agenda da semana e eliminação falsa:

Foi revelado que a primeira semana do programa terá uma falsa eliminação. Na quinta-feira, os casais formarão uma DR e uma votação relâmpago será aberta.

O casal menos votado não será eliminado, mas já estará automaticamente na segunda DR e não participará das provas da semana.

Gafe:

Power Couple: Estreia tem gafe de Felipe Andreoli Imagem: Reprodução/PlayPlus

Ao se despedir do público, Andreoli cometeu uma gafe. O apresentador trocou a programação da emissora.

Felipe informou ao público que após o programa, um jornal seria transmitido na emissora. Ele se corrigiu na sequência. "Não é Jornal Record 24 horas! É Iris: Organização Secreta Coreana".

Rafa Brites retrucou. "Eu falei que não era jornal."

