Esposa de Arlindo Cruz fala sobre quadro de saúde: ‘Volta pra casa já já’

Arlindo Cruz foi internado ontem no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital Barra D'Or, no Rio, devido a uma pneumonia.

De acordo com sua esposa, Babi Cruz, ao portal Leo Dias, esse quadro é "infelizmente recorrente", mas, ela acredita que "ele vai voltar para casa já já".

O que aconteceu

Arlindo irá passar por uma bateria de exames devido ao diagnóstico. Lidando com sequelas de um AVC, que teve em 2017, o artista já foi internado diversas vezes nos últimos anos.

Segundo Babi, o CTI trata 90% das condições de Arlindo. Afirmando que o artista tem um estado de saúde fragilizado, sua esposa aponta: "O Arlindo continua internado. Tudo o que acontece com o Arlindo, por conta da fragilidade dele, 90% das coisas são tratadas pelo CTI".

Ao portal, Babi afirmou que a pneumonia é algo recorrente, mas, ele ficou mais de um ano sem ter. "É um trabalho muito delicado, a gente tem que virar ele de decúbito - procedimento comum em enfermagem, com o objetivo de melhorar a circulação e manter o conforto - a cada duas horas".

No entanto, a esposa de Arlindo Cruz diz que foi algo causado pela "mudança de tempo" e ele deve se recuperar. "Arlindo é integro, não tem nenhuma escara, tem a pele integra e hidratada. […] Mas o quadro clinico dele é muito bom e ele vai voltar para casa já já".