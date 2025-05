Esposa de apresentador do SBT admite: 'Não sabia se ele era gay'

Marcela Munhoz, esposa do apresentador do SBT Darlisson Dutra, admitiu que quando conheceu o marido pensou que ele fosse gay.

O que aconteceu

Munhoz e Dutra, que são jornalistas, se conheceram nos bastidores do SBT. Antes de engatarem a relação, no entanto, ela pensava que o apresentador gostasse de homes. As declarações foram feitas no podcast Eles que Lutem.

Sendo bem sincera, eu não sabia se o Darlisson era gay. Eu tinha dúvida, não tinha certeza. Ele sabe disso, já falei pra ele.

-- Marcela Munhoz

Ela explicou que os dois começaram a se paquerar nos corredores da emissora. "E aí nessa história toda, um dia ele falou um negócio no meu ouvido: 'agora vai ter que rolar' e saiu pro banheiro. Mandei mensagem pra e falei: 'como assim você taca lenha no fogo e vai embora'".

A repórter disse que foi embora para o estacionamento do SBT, Dutra foi atrás e a convidou para sair. "Fui embora pegar meu carro, ele foi atrás e falou 'vamos almoçar'. Esse foi nosso primeiro date [encontro amoroso]. E nesse dia a gente já ficou. Quando eu fui deixá-lo no apartamento, dei um beijo nele e fui embora. A partir de então a gente começou se ver e foi assim".

Marcela e Darlisson se casaram em 2022, em um quadro do programa comandado por Eliana. Ele segue como apresentador do SBT, enquanto ela trabalha ao lado de Luiz Bacci.