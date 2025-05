Eros e Gi vetam Bia e Gui de 1ª Prova dos Casais do Power Couple 7

Durante a edição de hoje, Eros e Gi precisaram vetar um casal da Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record), que vai ao ar amanhã.

O que aconteceu

Eros e Gi tiveram esse poder por terem o maior saldo dos casais após a Prova dos Homens. Os dois empataram com Cris e Kadu, mas ganharam o direito a veto por sorteio.

Ao vetarem Bia e Gui, Eros explicou que não vetaria quem estava na parte final da tabela para deixá-los com a chance de vencer a Prova dos Casais e escapar da DR. Ele contou que Gui e Bia foram escolhidos por terem um bom saldo e não terem a chance de ir para a DR por estarem com menor saldo.

A primeira Prova dos Casais do Power Couple será exibida na edição de amanhã. Logo após, a primeira DR será formada, mas não haverá eliminação nessa semana.

A DR da semana terá uma eliminação falsa e o casal menos votado já está automaticamente na segunda DR.

